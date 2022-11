Valle del Peschiera gioca in 10 per quasi tutta la partita e alla fine cede 0-1 al Riano. D'Aquilio: «Peccato»

RIETI - Il Valle del Peschiera tiene testa al Riano ma alla fine passano i romani 0-1. Match condito da due espulsioni in casa dei reatini. Vdp che subisce ancora gol nei minuti finali del match proprio come accaduto nella precedente uscita in casa della Bf Sport.

Secondo ko stagionale per i reatini che continuano però a disputare un buonissimo avvio di stagione per una neopromossa. I punti persi non stravolgono la posizione di classifica dei biancoazzurri che con 9 punti si posizionano nella perfetta metà del girone B.

La gara

Match che parte subito male per il team di Antonio Pezzotti: al 13’ viene espulso Matteo Colasanti per un fallo in area. Per il direttore di gara (Gilardi di Tivoli) è calcio di rigore. Dagli undici metri un giocatore ospite non inquadra la porta calciando di poco a lato e la gara prosegue sullo 0-0. Il Valle del Peschiera ha le sue occasioni con Diego Colasanti che trova solo la traversa.

Nella ripresa i ritmi scendono, i padroni di casa in inferiorità numerica accusano la stanchezza. A 7’ dal termine una punizione molto defilata viene messa nella mischia, dopo un batti e ribatti il Riano fa 0-1. A 3’ dal termine viene espulso anche Gabriele Laureti per fallo da ultimo uomo è il Vdp chiude la gara in nove.

Le dichiarazioni del direttore sportivo Sergio D’Aquilio

«I ragazzi hanno dato tutto, peccato perché anche in inferiorità numerica potevamo portarla a casa. Le due espulsioni ci hanno danneggiato e ci danneggeranno anche nella prossima uscita».