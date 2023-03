Valle del Peschiera non inverte la rotta, Poggio Mirteto vince il derby 3-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Vince Poggio Mirteto il derby della nona di ritorno del girone B del campionato di calcio di Promozione. Al Comunale di Poggio Nativo i mirtensi battono 3 a 1 Valle del Peschiera al termine di una partita gradevole e ricca di spunti.

La squadra di mister Domenici sale a 33 punti aspettando le decisioni del giudice sportivo in merito al ricorso presentato dai Sabini dopo la partita di domenica scorsa contro Montesacro riguardo la posizione di un giocatore avversario squalificato ma che era in campo. Inoltre si attende il recupero di mercoledì prossimo sempre in casa contro Nomentum, prima gara di un tour de force che vedrà giocare il Poggio Mirteto 3 partite in una settimana prima della sosta per Pasqua. Valle del Peschiera invece resta al penultimo posto a 18 punti.

Il primo tempo

Pronti via e Poggio Mirteto è già avanti dopo 100 secondi: Kevin Paoloni da centrocampo indovina un assist al bacio per Marcelli tagliando la retroguardia ospite, il bomber mirtense calcia ma il tiro viene rimpallato col pallone che finisce sui piedi di Del Vecchio che da centro area non sbaglia e deposita in rete (nella foto) per l’ 1 a 0. La reazione ospite è affidata a Di Lorenzo al quarto d’ora di gioco ma il suo tiro dal limite viene parato da Luciani senza particolari patemi. Un minuto più tardi è ancora Del Vecchi che di testa trova la rete ma si alza la bandierina dell’assistente del direttore di gara e il gol viene annullato per un offside millimetrico. Sul rovesciamento di fronte Novelli pescato da un filtrante in area si trova a tu per tu con Luciani ma la sua conclusione va a lato di poco. Insiste Valle del Peschiera e al 25’ confeziona una incredibile palla gol dopo che un rimbalzo della palla a seguito di un lancio in profondità beffa l’uscita di Luciani col pallone che finisce sui piedi di D’Aquilio il quale con la porta sguarnita calcia a botta sicura ma la sfera si stampa sul palo e sulla successiva ribattuta viene poi restinta dai difensori mirtensi sulla linea di porta. Insistono gli ospiti che alla mezz’ora vanno ancora alla conclusione con Di Lorenzo ma stavolta Luciani fa buona guardia e respinge. Passano 5 minuti e Poggio Mirteto raddoppia con Lulli il quale raccoglie un passaggio sulla destra di Paoloni e calcia in diagonale due metri dentro l’area, trovando l’angolo alla destra del portiere Natali apparso non impeccabile nella circostanza. Allo scadere è Paoloni, il migliore dei suoi nel primo tempo che di testa manda di un soffio oltre la traversa.

La ripresa

Dopo 10 minuti Poggio Mirteto va vicino al 3 a 0 con Ciaccio che in diagonale manda a lato di poco. Il gol è nell’aria e arriva due minuti più tardi con Paoloni che raccoglie un cross dalla destra di Lulli dopo un’azione insistita partita da Mamarang e da centro area non da scampo a Natali coronando così una prestazione maiuscola. Si scuote Valle del Peschiera con Di Lorenzo il quale al 22’ entra in area e calcia trovando però la risposta sicura di Luciani. Al 27’ è Marcelli per i padroni di casa che di testa da azione d’angolo manda la palla di una spanna sopra la traversa. Alla mezz’ora è Castillo sempre per i mirtensi che calcia alto di un soffio dopo un uno due con Mirko Luciani. Un minuto più tardi da posizione centrale in area De Gennaro per gli ospiti lascia partire un missile destinato in rete ma la palla trova la miracolosa opposizione di Surber. Un minuto dopo il Valle del Peschiera accorcia le distanze dopo un’azione del solito Di Lorenzo che traversa per Della Penna il quale a sua volta serve D’Aquilio che in area trova l’angolo alla sinistra di Valerio Luciani e fa 3 a 1. Altra occasione per gli ospito a 5 minuti dal termine con un bel tiro di Severoni parato a terra da Luciani e poi, sul cambio di fronte Castillo serve una gran palla a Marcelli che dalla destra sfiora il palo alla sinistra di Natali. E’ l’ultima emozione di un derby dove non sono mancati goal ed occasioni e che Poggio Mirteto vince meritatamente al cospetto di una Valle del Peschiera che non ha comunque sfigurato.

Le dichiarazioni post gara

Antonio Domenici allenatore Asd Poggio Mirteto Calcio: «Sono soddisfatto del risultato ovviamente, ma soprattutto di come i ragazzi hanno interpretato la gara. Queste sono partite mai scontate e facili. Le devi giocare con la testa e la giusta concentrazione. Oggi dico un bravo indistintamente a tutti i ragazzi».

Lorenzo Pezzotti allenatore Apd Valle del Peschiera: «Il calcio si sa, è fatto anche di episodi e oggi non ci sono stati favorevoli. Preso un gol a freddo abbiamo avuto possibilità di pareggiare ma il palo ce lo ha impedito. Anche sul 3 a 1 potevamo riaprirla segnando ancora ma non ci siamo riusciti. Andiamo avanti consapevoli che possiamo ancora farcela anche perché oggi ho visto cose buone. Non molleremo mai fino alla fine convinti delle nostre possibilità».

Il tabellino

Asd Poggio Mirteto Calcio: Luciani V., Lulli (65’ Thau) Salustri (46’ Masci), Mamarang (70’ Ceccarelli), Calabresi, Surber, Paoloni, Miconi, Marcelli, Del Vecchio (46’ Castillo), Ciaccio (60’ Luciani M.). A disp. Sechi, Avenali, Colamedici, Varriale. All. Domenici

Asd Valle del Peschiera: Natali, Colasanti M. (79’ Vannozzi), Bangoura, Colasanti D., Della Penna, De Gennaro, D’Aquilio, Tunkara (65’ Fasciolo), Novelli, Severoni L., Di Lorenzo. A disp. Gentile, Severoni E. Barrella, Simoncelli, Ciobanu, Sidqi, Micaloni. All. Rossi

Arbitro: Francesca Roncaioli di Roma 1

Reti: 2’ Del Vecchio, 35’ Lulli, 57’ Paoloni (PM); 71’ D’Aquilio (VdP)

Note. Angoli 5-5. Spettatori 100 circa.