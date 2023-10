Fc Rieti, sfida al vertice allo Scopigno con il Fiano. Battisti: «Emozione unica tornare su questa panchina»

RIETI - Sarà subito scontro al vertice per il nuovo Fc Rieti di Raffaele Battisti, che domani allo ‘Scopigno’ (ore 15,30) sfiderà la capolista Fiano Romano, a +3 dagli amarantocelesti che però domenica scorsa hanno osservato un turno di riposo. Partita speciale per gli ex di turno Politanò e Fiorucci.

Le dichiarazioni di Raffaele Battisti

«Tornare su questa panchina dopo più di due anni sarà un'emozione unica. Rimettere piede nello stadio che mi ha regalato tante emozioni sarà bello, ma poi dovremo pensare al Fianco Romano che fino a prova contraria è l'attuale capolista del girone. Modulo e scelte tecniche le deciderò all'ultimo, ma al di là di questo aspetto, sono certo che i ragazzi daranno il massimo».