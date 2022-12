Bf Sport, via anche Cristian Ciaramelletti e Alessio Brunetti. In arrivo due senior e tre under

RIETI - La Bf Sport continua con i tagli: via anche Cristian Ciaramelletti e Alessio Brunetti. Il primo si è trasferito recentemente nella capitale e di comune accordo con la società ha deciso lasciare il club. Ciaramelletti era una pedina che da qualche anno vestita la maglia giallonera seppur tra andate e ritorni. Alessio Brunetti si era aggregato con il club dopo l’infortunio di Mirko Brunetti e aveva disputato fino alla precedente domenica tutte le gare.

La società è ora in contatto con un attaccante e un centrocampista senior mentre sono in arrivo tre under.



Il comunicato del club

La Bf Sport comunica che nella giornata odierna è stata presa la decisone, in comune accordo con i giocatori Cristian Ciaramelletti e Alessio Brunetti, di interrompere il rapporto con la nostra società. Si augurano a Cristian e Alessio le migliori fortune calcistiche.