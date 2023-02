Bf Sport ritrova il sorriso: espugnato il fortino del Nomentum 1-2. Battisti: «La migliore partita dell'anno»

RIETI - Impresa Bf Sport. I gialloneri ritrovano un successo che mancava dal 23 ottobre: Nomentum ko 1-2. Dopo le ottime prestazioni nelle ultime uscite, i reatini raccolgono i tre punti tanto desiderati. A risolvere la gara ci pensano due difensori: Mostarda e Brucchietti. Da sottolineare che il Nomentum non aveva mai perso in casa. La vittoria riporta ossigeno in società, ora la salvezza diretta dista tre punti e domenica in casa c’è l’Amatrice.

La gara

Reatini che scendono in campo senza Grillo, Cianetti e Antonacci.

Partono benissimo i padroni di casa che sul primo calcio d’angolo del match vanno in vantaggio: Bornivelli al 1’ fa 1-0. Il gol subito dopo pochi secondi non scoraggia gli ospiti che intorno al 9’ rimettono la gara in parità: Luca Mostarda su punizione mette dentro uno splendido gol. Dopo il pari la gara prosegue in equilibrio, i gialloneri giocano senza paura.

Nella ripresa parte forte la Bf Sport: su calcio piazzato Brucchietti si fa trovare pronto. Il difensore centrale esperto sul duello aereo fa 1-2 ribaltando la gara. Dopo il vantaggio i reatini prendono consapevolezza e si creano le occasioni per cercare il tris. Mostarda, specialista delle punizioni, colpisce l’incrocio dei pali. Le occasioni di Sestili e Floridi vengono invece neutralizzate da Somma.

Le dichiarazioni del tecnico Raffaele Battisti

«I ragazzi hanno svolto la migliore partita dell’anno. Siamo scesi in campo senza tre giocatori per noi importanti e i ragazzi hanno dato tantissimo. Siamo riusciti a riprendere una gara dove siamo andati sotto, non era mai successo. Abbiamo vinto contro una squadra che non aveva mai perso in casa, non potevo chiedere altro. Al termine della gara però ho detto ai ragazzi di mettere un punto e andare a capo. Domenica prossima abbiamo l’Amatrice e serve un’altra prestazione di questa caratura».