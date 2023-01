Bf Sport beffato: finisce 1-1 contro il Sant'Angelo Romano. Battisti: «Peccato, puniti nei dettagli per inesperienza»

RIETI - Pari amaro per la Bf Sport: il vantaggio dei gialloneri viene annullato nel finale. Con il Sant’Angelo Romano termina 1-1. I reatini dimostrano che possono fermare le grandi dopo il pari nella precedente gara in casa contro il Real San Basilio ma ora serve la vittoria per invertire le sorti della stagione.

La gara

La Bf Sport scende in campo senza Floridi, Cardini squalificato e Grassi.

Match in equilibrio dove entrambe le formazioni in campo non concedono errori. Al 40’ dopo un corner, Sestili viene atterrato in area. Nessun dubbio sul rigore. Dagli undici metri si presenta la new entry in casa reatina, Bangoura che fa 1-0.

Nella ripresa la gara non cambia, più occasioni per i padroni di casa. Non impensieriscono gli ospiti fino al 45’ quando su corner il Sant’Angelo fa 1-1. Da sottolineare che i padroni di casa avevano messo la sfera fuori per un infortunio. La sfera non viene ridata e sul corner il gol ospite. Nel recupero la Bf Sport si prende un ulteriore rischio su ripartenza.

Le dichiarazioni del tecnico Raffaele Battisti

«I ragazzi svolgono delle grandi gare ma lasciano troppe piccolezze e gli avversari ci puniscono. Abbiamo dato tutto e dobbiamo continuare su questa strada. Serve anche più esperienza, nel finale abbiamo rischiato troppo».