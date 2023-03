Bf Sport, buon punto sull'ostico campo del Tor Lupara: 1-1. Battisti: «Meritavamo la vittoria, ora il Settebagni»

RIETI - La Bf Sport raccoglie un ottimo punto in casa del Tor Lupara: reti inviolate, al termine dei 90’ è 0-0. Pari che fa comunque morale, il Tor Lupara in casa è al passo delle big del girone. Non cambia nulla nella bassa classifica. Bf Sport, Futbol Montesacro e la stessa Tor Lupara si dividono l’ultima posizione dei playout, ora occupata dai reatini per differenza reti.

La gara

Bf Sport che arriva alla gara senza gli squalificati Cardini e Antonacci. Casciani va in panchina ma in settimana un risentimento muscolare lo ha costretto a non far parte della gara, Tolomei ancora out.

Primo tempo dove le due squadre si affrontano a viso aperto ma le occasioni più importanti sono dei reatini. Pecchi dopo una azione con Mohamed, si ritrova la sfera da solo a pochi passi dalla porta, in un rigore in movimento non riesce a trovare il gol. Sempre nel corso dei primi 45’ Mohamed viene atterrato in area ma per il direttore di gara non c’è nulla.

Nella ripresa sono sempre i gialloneri a fare la gara, la difesa reatina non subisce nulla e contenere bene Cirillo, il bomber del girone. Le altre occasioni arrivano sui piedi di Mohamed e Fagiolo che colpisce un palo. La Bf Sport recrimina un altro rigore per un tocco di mano in area ma anche qui non viene fischiato nulla.

Le dichiarazioni del tecnico Raffaele Battisti

«Abbiamo giocato su un campo difficile dove sono cadute grandi squadre. I ragazzi si sono comportati bene. Se c’era una squadra che doveva vincere eravamo sicuramente noi. Peccato ma ora pensiamo alla prossima gara contro il Settebagni».