Bf Sport, sesto ko di fila: Riano vince 2-0. Zepponi: «Brutto momento ma ne usciremo»

RIETI - La strada della Bf Sport si fa in salita: in trasferta passa il Riano 2-0. Sesta sconfitta consecutiva e penultimo posto nel girone ma il club è ancora vivo e spera in un diverso 2023.

La gara

Reatini che si presentano ancora senza Antonacci che deve giocare ancora la sua prima gara in giallonero. Assenti anche Cardini, Tolomei, Floridi e Cianetti.

Prima tempo equilibrato con poche occasioni su entrambi i fronti. Il Riano passa in vantaggio sfruttando due errori difensivi. Un gol su azione l’altro su calcio d’angolo. La ripresa è a tinte giallonere: Grassi colpisce un palo, il nuovo arrivato Battisti è il più pericolo. Le occasioni non mancano ma il gol non arriva e il Riano fa suoi i tre punti.

Le dichiarazioni del vicepresidente Matteo Zepponi

«Dobbiamo ripartire dal secondo tempo anche se nel primo i nostri avversari hanno avuto solo due occasioni. Stiamo passando un brutto momento ma sono convinto che ne usciremo. La classifica è corta. Stiamo in attesa di un’altro over e quando la squadra sarà al completo sono convinto che faremo il nostro campionato».