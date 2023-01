Bf Sport continua a non pungere: è 0-0 nello scontro salvezza col Grifone. Battisti: «Serve fare di più»

RIETI - La Bf Sport non sfrutta lo scontro diretto in chiave salvezza: al Gudini termina 0-0 contro il Grifone Gialloverde. Non cambia la posizione dei reatini penultimi, la salvezza diretta dista cinque lunghezze, un traguardo alla portata. Terzo pareggio nelle ultime quattro gare, terzo 0-0. Se in fase difensiva si vedono miglioramenti, in fase offensiva c’è da fare di più. Risultato che non accontenta nessuna delle due formazioni.

La gara

Mister Battisti sceglie di non far partire dai primi minuti Colantoni, Cardini e Antonacci.

I padroni di casa partono forte del corso del primo tempo tenendo il pallino del gioco e riversandosi nella metà campo avversaria. I gialloneri non sfruttano i numerosi calci d’angolo e calci da fermo per trovare il gol del possibile vantaggio. Al riposo sullo 0-0 e nella ripresa poco cambia.

Il tecnico di casa mette dentro forze fresche ma il risultato non si sblocca anzi, gli ospiti prendono campo creando qualche pensiero alla difesa di casa. Pesetto, il neoarrivato portiere della Bf Sport, viene impegnato solo una volta nel corso della gara ma i reatini terminano la gara sulla difensiva.

Le dichiarazioni del tecnico Raffaele Battisti

«Abbiamo svolto un ottimo primo tempo poi forti di questo ci siamo adagiati sugli allori nel secondo. Dovevamo fare di più inevce siamo scesi e nel finale abbiamo rischiato molto. Dobbiamo fare più punti possibili in questo girone di ritorno, ci prendiamo questo punto e andiamo avanti».