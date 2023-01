Bf Sport torna a fare punti: è 0-0 al Gudini contro il Real San Basilio. Battisti: «Risultato che fa morale»

RIETI - La Bf Sport al Gudini strappa un punto al Real San Basilio: gara che termina a reti bianche. Il pari è il risultato più giusto. Gialloneri che dopo quasi tre mesi tornano a fare punti, proprio ciò che voleva mister Battisti alla viglia della gara. In termini di classifica la posizione dei reatini non cambia ma la motivazione è quella giusta per fare bene in questo nuovo anno.

La gara

Gara a ritmi non troppi alti e gioco che si concentra nella mediana. Il primo tempo termina con qualche occasione da parte delle due compagini con tiri da fuori area che però non preoccupano le rispettive difese. Più movimentata la ripresa, il numero uno della Bf Sport, Brunetti, salva i suoi con una grande parata. Le occasioni dei padroni di casa riportano i nomi di Brucchietti, Battisti e Di Marco, la sua la più importante.

Le dichiarazioni del tecnico Raffaele Battisti

«Abbiamo sfidato una grande squadra, che sa giocare a calcio e sa muoversi bene. Noi ad eccezione dei primi dieci minuti dove ci siamo trovati un po' in difficoltà per il loro modulo, siamo andati molto bene. Sono molto soddisfatto dei miei ragazzi. È un risultato che fa morale e che ci permette di allenarci con più serenità».