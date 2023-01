Prima: sorridono Città di Rieti, Fiamignano e Poggio San Lorenzo, nel baratro Ginestra. Risultati e marcatori

RIETI - Si spengono le luci sui campi di calcio del campionato di Prima Categoria, sette i match giocati con risultati che hanno sorriso alle reatine che escono da questa dodicesima giornata con un ottimo bottino di punti.

Trionfa il Città di Rieti, nel match interno contro il Castrum Monterotondo, grande partita da parte dei reatini che nonostante la pressione non sbagliano e partono bene trovando il vantaggio con De Dominicis al ventunesimo del primo tempo, passo falso poi dei locali che si fanno pareggiare al trentatreesimo da Santarelli, bastano però tre minuti ai reatini per tornare in vantaggio con un altro goal di De Dominicis che sigla una splendida doppietta e regala ai suoi un vantaggio che verrà poi gestito per tutto il resto della gara. 2-1 indica il tabellino finale con il Città di Rieti che aggancia in classifica il Monterotondo 1935 al primo posto e si regala una domenica da capolista.

Trova la vittoria anche il Fiamignano Valle del Salto, nel match interno contro il III Municipio Calcio passa per 2-1, grande prova di maturità degli equicoli che iniziano la partita sotto 0-1 e riescono a ribaltare una gara di vitale importanza grazie anche all’ottima prestazione dei fratelli Ranieri, con Andrea che sigla il momentaneo pareggio al trentatreesimo e Matteo che mette la parola fine alla gara regalando il vantaggio ai locali all’ottantaseiesimo. Tre punti d’oro per Fiamignano che non molla di un centimetro e vola a meno due dal primo posto.

Vittoria in esterna anche per il Poggio San Lorenzo, ospite in mattinata del Castelnuovese Calcio cala il poker e vince una partita sontuosa per 0-4, grande prestazione dei sabini che si portano avanti fin da subito chiudendo il primo tempo sullo 0-3, gestione della gara poi per gli ospiti che sul finale trovano il poker con De Angelis che mette la parola fine e porta i suoi a quindici punti all’ottavo posto.

Trova il pareggio invece l’Alba Sant'Elia nel match esterno contro l’Accademia Sporting Roma, ottima gara dei reatini che vanno sotto nei minuti di recupero del primo tempo, ma non mollano di un centimetro difatti trovano poi il pareggio al trentesimo del secondo tempo con Behdjeti, due espulsioni poi per i locali che terminano il match in nove, non riesce ad approfittarne l’Alba che crea ma non raddoppia e chiude la gara sull’1-1, secondo pareggio consecutivo per i reatini che sembrano aver ritrovato smalto.

Cade l’Accademia Calcio Sabina, impegnata in terra capitolina ospite del Soratte cade per 0-1, partita molto chiusa che vede entrambe le squadre creare tanto senza pero segnare, sarà poi il Soratte a spuntarla con un goal che pesa tre punti in classifica che la porta a ventidue al quarto posto, fermata l’Accademia Calcio Sabina a quindici al nono posto.

Altra sconfitta in casa Ginestra che in mattinata al comunale di Monteleone ha ospitato Brictense, partita salvezza che vede i sabini portarsi in vantaggio nel primo tempo con Micarelli e sfiorare quasi il raddoppio in chiusura della prima metà, secondo tempo da dimenticare per i sabini che con due errori individuali si fanno rimontare e cadono per 1-2, settima sconfitta consecutiva per Ginestra che sembra non aver trovato ancora stabilità, seconda vittoria stagionale per Brictense che vola a undici e esce dalle zone grigie.

Weekend da dimenticare anche per Casperia, che nell’anticipo del sabato pomeriggio ospite del Football Jus cade per 4-1, partita molto ostica per i sabini che fin da subito non riescono ad arginare una grande partenza dei capitolini che in mezzora ne fa tre, ci proverà fino alla fine il Casperia accorciando con Ricci all’ottantesimo, vano il suo goal per perché allo scadere il Football Jus trasforma un calcio di rigore e cala il poker. Tre punti per i capitolini che superano Casperia in classifica che resta a diciassette punti.

Turno di riposo per il Monterotondo 1935 che resta a 25 punti al primo posto condiviso con il Città di Rieti.

Risultati e marcatori (XII giornata)

Città di Rieti-Castrum Monterotondo 2-1: De Dominicis, De Dominicis (C), Santarelli (CM)

Fiamignano Valle del Salto-III Municipio Calcio 2-1: Ranieri A, Ranieri M. (F)

Castelnuovese Calcio-Poggio San Lorenzo 0-4: Cann, Caan, Rossi, De Angelis (P)

Accademia Sporting Roma-Alba Sant Elia 1-1: Behdjeti (A)

Soratte-Accademia Calcio Sabina 1-0:

Ginestra-Brictense 1-2: Micarelli (G)

Football Jus-Casperia 4-1: Ricci (C)

Classifica

Città di Rieti, Monterotondo 1935 25

Fiamignano Valle del Salto 23

Soratte 22

Football Jus 18

Casperia, Castrum Monterotondo 17

Poggio San Lorenzo, Accademia Calcio Sabina 15

Accademia Sporting Roma 14

Brictense 11

Castelnuovese Calcio 10

III Municipio Calcio 9

Alba Sant'Elia 5

Ginestra 3