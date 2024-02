Prima: Casperia e Valle del Salto non fanno drammi, sorridono Cittaducale, Ginestra e P.S.Lorenzo. I commenti

RIETI - I protagonisti del girone B di Prima categoria commentano il ventiduesimo turno. Sorride Cittaducale che infila il terzo successo consecutivo sul difficile campo del Guidonia. Bene anche Poggio San Lorenzo che cala il poker contro Città di Fiano. Casperia gioca bene ma non può nulla contro il Palombara di mister Colantoni che resta in vetta. Sconfitte pesanti per Passo Corese e Alba Cittareale in chiave salvezza Esulta Ginestra che torna alla vittoria contro Castel Madama. Secondo ko consecutivo in campionato per Valle del Salto: la formazione di mister Senneca deve subito rimboccarsi le maniche per il match di Coppa Lazio di domani.

Risultati, marcatori e commenti (XXII giornata)

Casperia – Palombara 1-2

Bonifazi (C), Uccellini A., Ucellini V. (P)

Palombara passa al Rinalduzzi di Montopoli contro un buon Casperia. La squadra di mister Capulli non riesce a portare il risultato. Palombara con questa vittoria si conferma in testa al girone B.

Andra Capulli, allenatore Casperia: «Dispiace per il risultato ovviamente e al di là dei meriti di Palombara che sapevamo essere una bella squadra c'è il rammarico di uscire sconfitti anche oggi dopo la prova di domenica scorsa a Civita Castellana, consapevoli di essersela giocata pressoché alla pari contro le due prime della classe. Oggi una partita energica e di sostanza anche con l'uomo in meno per un'ora. Si va avanti perché bisogna subito ripartire e tornare a fare risultato perché i ragazzi lo meritano e lo merita la Società che crede in questo gruppo».

Davide Colantoni, allenatore Palombara: «Dire che sono contento oggi è un eufemismo. Sono strafelice per il risultato e per la prova offerta in campo dai ragazzi che hanno meritato. Vincere qui è una impresa e noi ci siamo riusciti su uno dei campi che sapevamo essere tra i più difficili dell'intero campionato. Casperia lo posso affermare con franchezza è tra le squadre che maggiormente ci hanno messo in difficoltà quest'anno e aver vinto oggi ha un grande valore e significato in vista dello scontro tra due domeniche col Civita Castellana».

Castrum Monterotondo – Real Gavignano Ponzano 3-1

Ratini (G)

Il Real Gavignano Ponzano non riesce a fare punti sul difficile campo del Castrum Monterotondo. Padroni di casa che passano al comando a fine primo tempo e chiudono la pratica nella ripresa.

Marco Galassetti, allenatore Real Gavignano Ponzano: «Su un campo difficile con formazione rimaneggiata e contro la terza della classifica disputiamo a mio avviso un ottima gara, attenta e con buone giocate sia in fase difensiva che in ripartenza, alla lunga la freschezza atletica e la rosa lunga hanno fatto la differenza. Faccio i complimenti a loro che sono una buona squadra e hanno meritato la vittoria e soprattutto ai miei per l'atteggiamento in campo. Infine volevo complimentarmi con l’arbitro che a mio avviso è uno dei migliori fin qui visti»

Ginestra – Castel Madama 2-0

Marchesini, Falchetti

Tre punti importantissimi per il Ginestra che torna al successo contro Castel Madama. Soddisfazione per mister Tulli che ritrova una vittoria che vuol dire punti importantissimi in chiave salvezza.

Peppino Tulli, allenatore Ginestra: «Una buona gara, giocata bene e condotta dai ragazzi creando tanto e rischiando poco. Castel Madama è una buona squadra, ma noi abbiamo dimostrato un carattere e un temperamento da gruppo maturo.

Non ci illudiamo, così come non ci siamo abbattuti nei momenti difficili. Questo è però un risultato che ci dà ossigeno e punti importantissimi per la classifica»

Valle del Salto – Castelnuovese 0-2

Cade in casa il Valle del Salto contro la Castelnuovese. Tante chance non sfruttate dai padroni di casa che perdono la seconda gara consecutiva in campionato. Domani l’andata degli ottavi di Coppa Lazio.

Giancarlo Senneca, allenatore Vallo del Salto: «Una giornata no. Abbiamo avuto diverse occasioni nel primo tempo non sfruttate, poi loro sono stati cinici portandosi in vantaggio. Nella ripresa siamo calati, rimasti in dieci, ma ci abbiamo provato comunque creando comunque altre chance. Proveremo a reagire nell’importante match di Coppa per il quale siamo concentratissimi»

Città di Fiano – Poggio San Lorenzo 0-4

Panitti, Attili, Sestili, Di Carlo

Un buon Poggio San Lorenzo espugna nettamente il campo del Città di Fiano. Vittoria per 4-0, tre punti che portano i rossoblu al decimo posto e dedica ad un ragazzo del gruppo squadra.

Emiliano Chiappalone, vice allenatore Poggio San Lorenzo: «Abbiamo fatto i complimenti ai ragazzi per aver giocato una partita perfetta, il mister aveva chiesto un atteggiamento serio, intenso e di sacrificio e così è stato, doppi complimenti ai ragazzi che sono subentrati a gara in corso perché hanno letteralmente contribuito a chiudere la partita a nostro favore. Domenica ci aspetta un'altra partita difficile ma se giochiamo così, abbiamo buone possibilità di poter fare risultato. Vittoria che il mister ha voluto dedicare al nostro giocatore Giordano,che attraversa un periodo complicato»

Guidonia – Cittaducale 1-2

Papo, Mancini

Colpaccio del Cittaducale che batte a domicilio il Guidonia. Prestazione di carattere per i gialloblu che vincono la terza gara consecutiva portandosi all’ottavo posto in classifica.

Simone Degano, tecnico Cittaducale: «La migliore prestazione fino adesso per impegno, carattere disponibilità al sacrificio e siamo riusciti a conquistare una grandissima vittoria su un campo difficilissimo contro una ottima squadra a cui vanno i miei complimenti. Siamo una squadra giovane e pur avendo molte assenze stiamo crescendo partita dopo partita posso solo fare i complimenti ai miei ragazzi. Il merito va soprattutto a loro per il campionato che stiamo facendo. Un plauso va all'arbitro per come ha gestito la partita»

Brictense – Alba Cittareale 1-0

Lo scontro salvezza tra Brictense e Alba Cittareale lo vincono i padroni di casa. Successo di misura per la Brictense che con questi tre punti aggancia proprio Cittareale ma i reatini conservano il vantaggio nello scontro diretto.

Passo Corese – Civita Castellana 0-5

Non può nulla il Passo Corese contro la capolista Civita Castellana che con un netto 5-0 espugna il Di Tommaso. Situazione complicata per i coresini che non trovano punti da novembre.

Classifica

Civia Castellana 56

Palombara 56

Castrum Monterotondo 51

Castelnuovese 37

Guidonia 35

Valle del Salto 34

Casperia 33

Cittaducale 32

Città di Fiano 30

Poggio San Lorenzo 29

Castel Madama 27

Real Gavignano Ponzano 23

Ginestra 20

Passo Corese 11

Alba Cittareale 10

Brictense 10