Casperia vince il derby 3-1 e prende quota, Poggio San Lorenzo recrimina. Tabellino e commenti

RIETI – Nella settima giornata di ritorno del campionato di Prima categoria al campo “Anselmo Belloni” di Montasola il Casperia conferma la propria striscia positiva aggiudicandosi per 3-1 il derby con il Poggio San Lorenzo. Una gara in cui la posta in palio era importante per ambedue le squadre, caratterizzata in alcuni momenti da particolare intensità agonistica ed altrettanto nervosismo.

Il primo tempo

Partenza fulminante del Poggio San Lorenzo che dopo soli tre minuti dal fischio d’inizio approfitta di una disattenzione difensiva dei padroni di casa e passa in vantaggio con Ippoliti servito tutto solo in area da Massimi. Il Casperia accusa il colpo ed al 10’ ospiti ancora pericolosi con un’azione combinata tra Luca Santini e Sciarra conclusa con un tiro di Rossi che colpisce il palo. All’11’ arriva comunque il pareggio della formazione guidata da Andrea Capulli: Luca Pezza è autore di un’azione in velocità sulla fascia sinistra con il pallone che viene deviato in calcio d’angolo da un avversario. Dalla bandierina calcia Ricci e sotto rete è bravissimo Ubah a schiacciare di testa alle spalle di Ballanti. Un minuto dopo ci prova anche Armagno che conclude di poco sul fondo mentre al 13’ in contropiede è ancora Rossi a colpire l’esterno della rete. Al 22’Riccardo De Angelis si vede respingere dalla barriera del Casperia una punizione dal limite ed un minuto dopo per un fallo di Cannkwaku su Armagno è Mevoli ad impegnare Ballanti in una difficile respinta. Azioni altalenanti a tutto campo ed al 28’ Antonelli blocca in due tempi una conclusione di Rossi. Al 35’ arriva il raddoppio del Casperia col pallone che arriva dall’angolo ed in mischia, sotto rete, è bravo Flamini ad insaccare: qualche protesta degli ospiti che ritengono il pallone non entrato ma l’arbitro Calderone concede il gol e si va sul 2-1. Qualche momento di tensione sulle due panchine ed al 41’ ancora Ricci si vede respingere un calcio di punizione da Cannkwaku e termina fuori la ribattuta di Magnerini.

La ripresa

La ripresa inizia con ripetute scorrettezze e il direttore di gara si mostra alquanto incerto nelle proprie decisioni. Le azioni più pericolose partono dal piede di Armagno che al 16’ lancia in area Ubah ma l’attaccante non riesce a controllare il pallone e termina fuori la successiva battuta a rete di Lugini. Al 18’ termina in angolo un colpo di testa di Cannkwaku ed al 20’ Ballanti è bravo a deviare in angolo una conclusione di Armagno ma nulla può sul successivo tiro dalla bandierina quando Ubah realizza la seconda rete personale della giornata per il definitivo 3-1. Al 30’ da segnalare un gran tiro di Rossi respinto dal palo ed al 35’ ultimo tentativo di Ubah che finisce a lato.

I commenti

Massimo Ceci, presidente Casperia

«Una vittoria molto importante in un derby giocato con particolare impegno da tutte e due le squadre. Siamo contenti non solo per i tre punti ma anche per la prestazione fornita dai nostri giocatori. Abbiamo sofferto in precedenza per parecchi infortuni ma abbiamo sempre reagito compatti e desiderosi di dare tutto. Grazie a tutti!».

Marco Donati, tecnico Poggio San Lorenzo

«Un pareggio sarebbe stato più giusto visti i pali colpiti ed il secondo gol sul quale il pallone non ci è sembrato dentro. Le occasioni le abbiamo create ma il risultato ci castiga eccessivamente».

Il tabellino

Casperia: Antonelli, G.De Angelis, L.Pezza, Flamini (1’st Negri, 14’st Lugini), Guidi, Facchini, Magnerini, Mevoli, Armagno, Ricci (40’st M.Pezza), Ubah. A disp. Gentili, Sellitri, Uduh. All. Andrea Capulli

Poggio San Lorenzo: Ballanti, L.Santini (1’st Patras), Attili, Grifoni, Sciarra (24’st L.Santini), Cannkwaku, Massimi, Striuli, Ippoliti, R.De Angelis (36’st Parnescu), Rossi. All. Marco Donati

Arbitro: Calderone di Roma2

Marcatori: 3’pt Ippoliti, 11’pt e 20’st Ubah, 35’pt Flamini

Note: ammoniti Ricci, Lugini, R.De Angelis, Cannkwaku; angoli 4-5.