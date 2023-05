Casperia debutta al Rinalduzzi: è 0-0 contro il Football Jus. Tabellino e commenti

RIETI – Nella dodicesima giornata di ritorno del campionato di Prima categoria il Casperia si trasferisce al “Rinalduzzi” di Montopoli dove disputerà anche le restanti partite casalinghe della stagione in quanto al “Belloni” di Montasola stanno iniziando i lavori del nuovo campo sintetico. Ospite di turno è la formazione capitolina del Football Jus e la gara si chiude sul risultato di parità: 0-0 senza infamia e senza lode per ambedue le contendenti.

Il primo tempo

Al 2’ minuto di gioco agli ospiti viene annullato un gol di Baldè per fuorigioco mentre i padroni di casa ci provano al 9’ con una conclusione di Armagno ribattuta in calcio d’angolo ed al 12’ con Guidi che si vede bloccare il tiro da Bonifacino.Al 13’ è bravissimo Antonelli a respingere un’insidiosa staffilata di Di Clemente da fuori area ed il portiere del Casperia si ripete al 15’ deviando in angolo un nuovo tiro di Di Clemente su assist di Antonetti. Al 17’ azione personale di Ubah che supera in velocità tutta la difesa avversaria e lascia partire un diagonale che lambisce la base del palo. Occasione per Facchini al 19’ con doppia respinta sulla linea di porta del Football Jus ed al 21’ termina di poco alto una girata al volo di Ricci servito da Ubah. Al 27’ il direttore di gara per proteste ammonisce e poi allontana dalla panchina il tecnico Capulli. Al 34’ Bonifacino interviene con successo su una punizione dal limite di Ricci ed al 36’ è ancora Ubah a condurre in solitaria due azioni consecutive sulla fascia sinistra ma in ambedue le occasioni colpisce l’esterno della rete. Al 42’ grossa occasione per la squadra ospite che colpisce il palo con Mozzo.

Il secondo tempo

La ripresa inizia con un tentativo di Baldè deviato in angolo ed all’8’Bonifacino si fa trovare pronto sul tiro dalla distanza di Mevoli. Bella azione volante al 9’ condotta da Mevoli, Lugini e Armagno con parata dell’estremo difensore ospite ed al 19’ è ancora Antonelli a salire sugli scudi deviando in calcio d’angolo un gran tiro di Albanesi.

Al 21’ è il portiere ospite a bloccare un’azione condotta da Ubah e Lugini ed al 23’ precede in uscita un’incursione di Armagno. Al 31’ il Football Jus resta in inferiorità numerica per l’espulsione diretta di Di Clemente (colpisce con un pugno Ricci) ed al 35’ è bravo Antonetti a deviare in angolo un tiro di Colletti su azione condotta da Flamini e Ubah. Al 40’ occasione non sfruttata dagli ospiti con Vicerè che in contropiede si ritrova da solo in attacco ma calcia il pallone oltre la traversa.

I commenti

Cristian Flamini, centrocampista Casperia

«Volevamo vendicare la sconfitta dell’andata ma purtroppo non ci siamo riusciti ed accettiamo questo pareggio. Abbiamo dato il massimo e faremo di tutto nelle restanti gare per migliorare la nostra posizione in classifica».

Francesco Maurizi, tecnico Football Jus

«Un giusto pareggio in una gara combattuta in cui abbiamo creato le nostre buone occasioni. Siamo stati sicuramente condizionati dal terreno di gioco che non ci ha permesso di esprimere al meglio le nostre caratteristiche ma siamo comunque soddisfatti del risultato».

Il tabellino

Casperia: Antonelli, De Angelis (7’st Lugini), L.Pezza (30’st Colletti), Flamini, Guidi, Facchini, Magnerini, Mevoli 827’st Zuccari), Armagno, Ricci, Ubah. A disp. Gentili, Forcellini, M.Pezza. All. Andrea Capulli

Football Jus: Bonifacino, Santelli (24’st Gaetani), Bracaletti, Albanesi, Catulini, Antonetti, Di Clemente, Giannone, Baldè (41’st Bolognesi), Monaco (15’st Vicerè), Mozzo. A disp. Franchi, Marcialis, Zebellini. All. Francesco Maurizi

Arbitro: Marletta di Roma1

Note: espulsi al 27’pt il tecnico Capulli ed al 31’ st Di Clemente; ammoniti Magnerini, Guidi, Facchini, Lugini, Antonelli, Monaco, Albanesi. Angoli 4-5.