Poggio Mirteto non esce dalla zona playout, vince Settebagni 0-2. Foto. Pieroncini: «Restare tranquilli»

RIETI - Brutto passo falso casalingo per Poggio Mirteto che cade al Valletonda contro Settebagni perdendo 2 a 0 la ventottesima giornata del girone B del campionato di Promozione. Una rete nel recupero del primo tempo indirizza la gara poi chiusa all’83’ dalla rete di Pascale.

Per i mirtensi la classifica si complica terribilmente perché vengono raggiunti proprio da Settebagni a quota 38 punti e al momento si trovano in piena zona playout.

APPROFONDIMENTI CALCIO Le emozioni al Valletonda

Il primo tempo

Trenta secondi e arriva la prima conclusione per i padroni di casa con Galletti che lascia partire il destro da fuori area ma la palla termina alta. Al 7’ doppia chance ancora per Poggio Mirteto, prima con un tiro dalla destra di Luciani che finisce a lato, poi un rinvio sbagliato del portiere che serve involontariamente Marcelli ma l’attaccante mirtense dal limite manda alto calciando al volo. Settebagni si fa vedere dalle parti di Valerio Luciani al 10’ e al 14’ con due conclusioni in fotocopia di Barricelli che da fuori area calcia due volte centrale senza impensierire l’estremo difensore mirtense. Al 22’ ancora gli ospiti in avanti con un cross di Ragaglini che trova la testa di Merciari ma l’attaccante trova la respinta di Luciani. Al 25’ risponde Poggio Mirteto con Fiori che da dentro l’area prova a sorprendere Mecurio ma il portiere ospite è bravo a respingere. Al 38’ ci prova ancora Galletti dalla distanza ma il suo tiro finisce fuori di poco. Sul ribaltamento di fronte occasionissima per Settebagni con un pallone lanciato in area che trova Ragaglini a tu per tu con Luciani, il quale è bravissimo a chiudere lo specchio in uscita e salvare il risultato. In pieno recupero arriva la rete che sblocca la gara: da un contrasto aereo sulla trequarti coi mirtensi che reclamano un fallo ai danni di Avenali, il pallone arriva sui piedi di Barricelli che di prima intenzione dal limite calcia sul secondo palo battendo Luciani per l’1 a 0 tra le proteste dei padroni di casa.

La ripresa

In avvio di ripresa tenta la reazione Poggio Mirteto con Loreti che calcia da fuori area alto. Al 61’ occasione per gli ospiti con Ragaglini che prova a incrociare dalla destra ma il suo tiro trova la pronta respinta di piede di Luciani. Al 68’ ghiotta occasione per Poggio Mirteto: lancio da centrocampo di Avenali che pesca Marcelli in area con l’attaccante mirtense che di esterno destro non trova lo specchio della porta. Col passare dei minuti le squadre si allungano e a beneficiarne è Settebagni che trova il raddoppio all’83’: pallone recuperato a centrocampo e messo in mezzo dalla sinistra da parte di Merciari con la difesa mirtense che devia, ma il più veloce ad avventarsi sulla sfera è Pascale che da posizione ravvicinata batte Luciani con il piattone e sigla il definitivo 2 a 0. Ci prova nei minuti finali Poggio Mirteto ma non riesce mai a rendersi realmente pericolosa.



Le dichiarazioni

Alessandro Pieroncini, ds Asd Poggio Mirteto Calcio: «Un buon primo tempo nel quale non meritavamo di andare sotto. Nella ripresa purtroppo abbiamo faticato nel renderci pericolosi. Ora vista la classifica che ci vede al decimo posto, dobbiamo ritrovare serenità e ritmo tornando a fare quello che riuscivamo a fare bene nel girone d’andata. Mancano ancora due partite con sei punti da assegnare che possono fare tutta la differenza del mondo. Da parte nostra dobbiamo solo restare tranquilli, concentrati e lavorare per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale che è la salvezza ed il mantenimento della categoria».

Il tabellino

Asd Poggio Mirteto Calcio: Luciani V., Salustri (63’ Leti), Loreti, Fiori (63’ Cacchiani), Gattarelli, Mamarang, Galletti, Avenali, Marcelli, Nobili, Luciani M. A disp. Murante, Diamanti, Gasperini, Marchesani, Serafini, Siboldi, Crudi. All. Domenici

Asd Settebagni Calcio Salario: Mercurio, Falasca, Paravati, Fia, Diaco, Dominici, Ragalini (87’ Ceraudo), Maniccia (71’ Romani), Barricelli (78’ Belli), Merciari, Canducci (60’ Pascale). A disp. Miglio, Corradi, Morgante, Santoboni, Lia. All. Spagnoli

Arbitro: Marco Messi di Albano Laziale

Reti: 45+3’ Barricelli, 83’ Pascale

Note. Espulso al 90’ Crudi dalla panchina. Ammoniti: Avenali, Nobili, Leti (P), Diaco, Merciari (S). Angoli 6-0. Spettatori 200 circa