Poggio Mirteto riprende quota: Zena ko 4-1. Domenici: «Tre punti d'oro». Tabellino e foto

RIETI - Torna alla vittoria Poggio Mirteto che al Valletonda batte la Zena Montecelio per 4 a 1 nell’undicesima di andata del girone B del campionato di Promozione. Una gara dai due volti, decisa da un secondo tempo strepitoso da parte degli uomini di Domenici che avevano chiuso sotto di un gol il primo tempo.

Il primo tempo

Avvio di marca ospite con un paio di calci piazzati che mettono apprensione alla difesa mirtense che però tiene e non concede tiri verso la porta difesa da Valerio Luciani. Al 18’ pericolosi i padroni di casa con Fiori che da dentro l’area calcia di poco fuori. Al 20’ Mamarang si trova a tu per tu con Haimana ma non angola il tiro e il portiere ospite salva in angolo. Al 30’ il vantaggio ospite con una punizione dalla trequarti battuta da Libertini che trova la testa di Simonetta che anticipa tutti e porta in vantaggio la Zena Montecelio. Passano due minuti e Poggio Mirteto guadagna una punizione dal limite ma Nobili manda alto. Al 42’ l’episodio che peserà come un macigno sul prosieguo della gara: Mevoli involato verso la porta ospite viene steso al limite da Bernardini. Per l’arbitro Vicalvi non ci sono dubbi: fallo da ultimo uomo e rosso diretto per il difensore ospite. La punizione poi battuta da Loreti va fuori non di molto. Al 45’ ci prova Nobili dalla lunga distanza ma Haimana para in due tempi. Nel recupero punizione pericolosa per gli ospiti calciata bene da Libertini ma respinta in angolo da un ottimo intervento in tuffo di Luciani.

La ripresa

Poggio Mirteto in superiorità numerica schiera una formazione più offensiva con l’ingresso in campo di Mirko Luciani con Mamarang che si sistema dietro le punte. Dopo tre minuti Mevoli pesca Marcelli libero in area ma l’attaccante mirtense calcia addosso al portiere in uscita. È il preludio al pareggio, realizzato cinque minuti dopo da Luciani bravo ad agganciare in area un filtrante di Nobili e di collo destro non dà scampo ad Haimana per l’1 a 1. Insiste Poggio Mirteto e stavolta è Nobili al 60’ a provarci da fuori area ma trova pronto il portiere ospite. Si riaffaccia la Zena Montecelio in avanti e al 63’ Marini prova a sorprendere dal limite Luciani ma il suo tiro si spegna sul fondo. Gli ospiti provano ad alzare il baricentro, ma si espongono alle ripartenze dei padroni di casa. Al 77’ Nobili apre per Mevoli che supera il diretto marcatore e mette a centro area un comodo pallone per Marcelli che a porta spalancata non deve far altro che depositare in rete per il 2 a 1. Passano tre minuti e lo stesso Marcelli scappa nuovamente ai difensori ospiti, ma il pallonetto tentato dall’attaccante mirtense esce sopra la traversa della porta difesa da Haimana. All’82’ Mamarang si sovrappone sulla destra e mette al centro un pallone che trova la sfortunata deviazione di un difensore ospite che di fatto serve il neo entrato Rudi Bonifazi per il 3 a 1. Dilagano i ragazzi di Domenici che all’85’ vanno ancora in rete: Marcelli addomestica un lancio del solito Nobili, lasciando Luciani libero di calciare dal limite per la doppietta personale e per il definitivo 4 a 1.

Le dichiarazioni

Antonio Domenici, allenatore Asd Poggio Mirteto Calcio: «Vittoria importantissima che ci mancava da oltre un mese. Torniamo a lavoro più sereni in vista dei prossimi impegni che non saranno di certo facili. Era fondamentale fare risultato e ci siamo riusciti dopo aver sofferto nel primo tempo contro una buona squadra. Anche nel primo tempo malgrado il loro vantaggio, le occasioni da parte nostra non sono mancate. Siamo stati molto più cinici nella ripresa sfruttando anche la superiorità numerica e portando a casa una meritata vittoria».

Il tabellino

Asd Poggio Mirteto Calcio: Luciani V., Masci, Loreti, Fiori (46’ Luciani M.), Gasperini, Serafini (46’ Salustri), Mevoli (77’ Bonifazi R.), Avenali (85’ Delle Monache), Marcelli (85’ Bonifazi G.), Nobili, Mamarang A disp. Murante, Cacchiani, Diamanti, Polidori . All. Domenici

Asd Zena Montecelio: Haimana, Giammaria, Bernardini, Fraschetti, De Propris (46’ Dolce), Trecca (57’ Marini), Grassi (68’ Coccia), Simone, Simonetta (73’ Petrangeli), Vivirito, Libertini (46’ Clemenzi). A disp. Campagnoli, Amici, Pannuzzi. All.

Arbitro: Edoardo Vicalvi di Frosinone

Reti: 30’ Simonetta (Z), 53’ e 85’ Luciani M., 77’ Marcelli, 82’ Bonifazi R. (P)

Note. Espulsi: Bernardini (Z) al 43’. Ammoniti: Masci, Fiori, Mevoli, Luciani M. (P), Fraschetti, Grassi, Vivirito (Z). Angoli 5-4. Spettatori 200 circa