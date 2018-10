CHASTRE 6

XAVIER VENANCIO 5

GALLIFUOCO 5

GIGLI 5

PAPANGELIS 4

PALMA 5

LUKINGA 5.5

Dal 46’ Kean 5

MAISTRO 4.5

Dal 58’ Konate 5.5

VASILEIOU 5

CERICOLA 5

GONDO 5.5

TRAPANI

Arbitro: Feliciani di Teramo 5.5

RIETI - Il Rieti naufraga a Trapani: il solo Chastre merita la sufficienza, il peggiore è Papangelis, autore di un paio di gravi incertezze. Al di là degli errori dei singoli, che comunque hanno influito, la differenza tra le due squadre si è vista in maniera evidente.Tre gol subiti, anche se incolpevole. Nel primo tempo compie un paio di ottimi interventi e, nel complesso, è il migliore per gli amarantocelesti.L’attenuante è che gioca la sua prima da titolare contro un avversario forte. Non brilla assolutamente ma ci può stare. L’assenza di Dabo comunque si fa sentire.Dal 65’ Pepe s.v. Gioca 25 “inutili” minuti. Partita già finita, ma dare un giudizio è davvero difficile.A tratti, come tutta la linea difensiva, è in balia dei giocatori del Trapani. In questo avvio di stagione ha fatto tutti i ruoli della difesa: terzino sinistro, terzino destro e, quest’oggi, centrale. Come detto però commette qualche errore, suo il presunto tocco con il braccio nel rigore del vantaggio del Trapani.Soffre come tutta la difesa, a tratti in balia degli avanti del Trapani.Onestamente davvero un brutta prova. Grandi responsabilità sul terzo gol del Trapani. In fase offensiva non si propone mai, dietro è assolutamente da rivedere.Costantemente infilato dai centrocampisti del Trapani. Fa quel che può ma non riesce quasi mai ad arginare gli avversari.Anche per lui prima da titolare al posto di Diarra. Parte bene, poi con il passare di minuti si fa inghiottire dal centrocampo dei siciliani. Dotato comunque di buon fisico, può rappresentare una buona alternativa per far rifiatare Diarra.: gioca una mezz’ora nella ripresa poi, acciaccato, viene sostituito da Diarra (s.v.)Non riesce mai ad incidere sul match. Anche lui non fa male nei primi minuti, poi sparisce letteralmente dalla partita e viene sostiuito.: Anche per lui non era affatto facile entrare sul 3-0 e incidere su un match già chiuso.Come Maistro, solo che è leggermente più attivo. Anche lui però non punge mai, ne quando si accentra ne quando prova ad andare sul fondoAnche lui fa una fatica enorme. Dopo un buon avvio il Rieti sparisce dal match per quasi l’intera partita, salvo poi tornare a creare qualcosina negli ultimi minuti. La sua partita rispecchia quella del compagno del suo omologo VasileiouBravo in avvio a proporsi, difendendo qualche buon pallone in area. Paga lo stesso problema di Todorov: mai rifornito adeguatamente e quindi mai pericoloso. (dal 65’ Todorov s.v.: davvero impossibile dare un giudizio alle prova del bulgaro, che non l’ha praticamente mai vista)Dini 6; Scrugli 6, Mulè 6, Pagliarulo 6, Ramos 6.5 (74' Girasole sv); Aloi 6.5 (79' D'Angelo), Toscano 6, Corapi 7 (73' Costa Ferreira sv); Golfo 6 (57' Tulli 6), Nzola 6 (79' Evacuo sv), Ferretti 6.5.Resta qualche dubbio sul calcio di rigore assegnato in favore del Trapani, mentre ci sentiamo di essere completamente d’accordo sulla scelta di non concedere il primo. Il tocco di Gallifuoco, seppur involontario, sembra esserci. Ma è indubbio che il difensore italo-australiano fermi una conclusione molto pericolosa e ravvicinata. Probabilmente rigore non solare, ma che comunque poteva starci.