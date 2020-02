MERELLI 5

AQUILANTI 5

KALOMBO 5

GRANATA 5

RUSSO 5.5

TIRAFERRI 5.5

ZAMPA 5.5

TIRELLI 5.5

MORRONE 5.5

DEL REGNO 5

ZANCHI 6

DE SARLO 4.5

PERSANO 6

MARIANI 5

RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Paganese e Rieti. Negli amarantocelesti gli unici a salvarsi sono Zanchi e Persano. Male De Sarlo, Morrone si fa murare da Baiocco il possibile 3-2.Incolpevole sui primi due gol, l'impressione è che potesse fare di melgio invece sul sinistro di Gaeta.Non riesce a trovarsi in una linea difensiva inedita. L'impressione è che sulle accelerazioni della Paganese la linea fosse sempre in sofferenza.Non un grandissimo esordio il suo. Sbaglia molto e nel finale rischia pure un goffo autogol per una incomprensione con Merelli.Partita complicata per tutta la difesa e anche per lui, che di certo non brilla.Meno guizzi del solito, anche se entra sul risultato di 3-1 e con un Rieti totalmente sfiduciato. Resta il fatto che sembra l'unico ad avere fantasia e imprevedibilità li davanti.Suo il tocco con il braccio per il calcio di rigore del 2-0. Falloso e più impreciso del solito, anche se come ha occasione prova a spingere sulla sua corsia.Torna disponibile e torna titolare, ma non riesce a prendere le redini del centrocampo. Rende meglio quando può dividersi i compiti con Serena.Come sempre generoso, ma poco altro.Baiocco si supera, ma anche lui poteva fare qualcosa di più in occasione del possibile 3-2. Ancora tutto da decifrare.Entra nella ripresa ma tocca pochissimi palloni.L'unico a salvarsi insieme a Persano. A sinistra lui c'è sempre, da soluzioni ai compagni, mette in porta Morrone nella ripresa. A volte predica davvero nel deserto.Impalpabile. Tocca pochissimi palloni, si prende un giallo. Il ragazzo è indubbiamente generoso, ma non è mai pericoloso ed incisivo.Presente e freddo in occasione del 2-1, anche lui però paga i pochissimi rifornimenti che arrivano li davanti.Di certo non un buon modo per ri-presentarsi ad una piazza che già lo aveva accolto con enorme freddezza. Se il Rieti è ultimo non è solo colpa sua, ma i numeri sono impietosi: ancora nessuna vittoria all'attivo e la classifica rimane quasi disperata.