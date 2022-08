Proseguono gli open day dell'Usd Montopoli

RIETI - L’Usd Montopoli ripete le giornate di open day per i più giovani. Già oggi 29 agosto sarà possibile partecipare presso il Campo sportivo comunale “Rinalduzzi” alle giornate di Open Day della Scuola Calcio GialloBlu. La società “corsara” che aspetta l'ammissione in Seconda categoria, apre le porte del proprio campo nuovamente ai giovani dopo l’analoga esperienza di luglio. Per i ragazzi sarà possibile partecipare ad attività e allenamenti con i vari istruttori e avere informazioni riguardo le iscrizioni alla Scuola Calcio.

Le info

Gli open day si svolgeranno il 29 e 30 agosto e dal 6 all’8 settembre, sempre a partire dalle 17.30 presso il campo sportivo “Gaetano Rinalduzzi” per le seguenti categorie: Piccoli amici (nati nel 2016/2017), Primi calci (2014/2015), Pulcini (2012/2013), Esordienti (2010/2011), Giovanissimi (2008/2009), Allievi (2006/2007), tutte sia al maschile che al femminile.

Per informazioni l’Usd Montopoli indica i seguenti contatti: Giuseppe Gozzi 3335600781, Daniele Calvisi 3384685133, Giovanni Cardone 3395295627.