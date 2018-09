UNDER17

RIETI - Un Rieti sconfitto di misura ma soddisfacente da punto di vista del gioco è quello reduce dalla doppia trasferta pistoiese con gli Under 17 e Under 15 di Serie C.Le due gare valide per la terza giornata dei campionati giovanili nazionali di serie C che si sono svolte ieri in Toscana hanno infatti visto soccombere tutte e due le formazioni reatine per 3 a 2 conto i pari età della Pistoiese.Alla vigilia le aspettative per le due formazioni amarantoceleste erano diverse con l’Under 17 di Mirko Pagliarini in cerca di conferme, dopo la buona gara casalinga con il Città di Pontedera, mentre per l’undici allenato da Marco Ciaramboli c’era la necessità di una gara di carattere per buttare alle spalle un avvio di stagione difficile.«A Pistoia abbiamo disputato due buone gare – commenta il responsabile del Settore giovanile del Rieti Giancarlo Mancini – Gli Under 17 hanno giocato bene ma hanno sciupato tantissimo e alla fine ha subito il gol del 3 a 2 che si poteva evitare allo scadere. L’under 15, che in questo avvio ha fatto registrare più difficoltà, invece è stata sempre in partita mostrando carattere e la giusta cattiveria agonistica. So che non è semplice scendere in campo motivati e concentrati quando i risultati non arrivano ma con gli allenatori e tutto lo staff tecnico stiamo lavorando bene e i miglioramenti sembrano arrivare: dobbiamo continuare su questa strada, concentrandoci sulle prestazioni, cercando di sbagliare il meno possibile ed essere più cinici quando ne abbiamo l’occasione: sono convinto che poi arriveranno anche i risultati».In effetti per l’Under 17 del Rieti la beffa, in una gara caratterizzata da tre rigori, arriva a 2 minuti dal triplice fischio quando i padroni di casa, pur con un uomo in meno, trovano il gol del definitivo 3 a 2 con un gran gol su punizione di Di Clemente.Dopo un avvio di studio è proprio la squadra allenata da Pagliarini ad andare in rete con un gran gol di Bonis ma il vantaggio dura poco grazie al rigore trasformato da Maglia dopo solo 3 minuti. In avvio di ripresa il Rieti sembra scendere in campo più motivato ma sono i pistoiesi a trovare la via della rete grazie al rigore trasformato da Orlandi, gli amarantoceleste non demordono e trovano il pareggio alla mezz’ora della ripresa con l’ennesimo rigore trasformato da Esposito. Con un uomo in più, in virtù dell’espulsione di Verdi dopo un quarto d’ora della ripresa, e con il pareggio appena agguantato i sabini sembrano poter controllare la gara ma il gran gol di Di Clemente fa sfumare il secondo risultato utile consecutivo del Rieti.Stesso risultato anche per l’Under 15 anche se da questa gara i reatini si attendevano una reazione caratteriale, che c’è stata, più che il risultato. La squadra amarantoceleste parte bene e dopo 10 minuti trova il vantaggio con De Angelis. La compagine allenata da Ciarimboli nonostante sembri più motivata e agguerrita delle prime due uscite però si fa prima raggiungere al 18’ da Bonaiuti, al termine di una bella azione dei padroni di casa, e poi superare al termine della prima fazione da Russo. Tutt’altro che demotivato il Rieti rientra in campo e trova il pareggio al primo minuto della ripresa con il rigore di D’Avanzo ma nonostante la carica agonistica dopo tre minuti la Pistoiese trova il gol del vantaggio, che resisterà fino alla fine nonostante i tentativi degli ospiti, con Cenai.Domenica prossima le due squadre reatine ospiteranno la Carrarese mentre in settimana potrebbe definirsi il calendario della Berretti il cui inizio di campionato è slittato al 6 ottobre in attesa delle decisioni che attendono le squadre ‘maggiori’ di Viterbese e Ternana nel campionato di serie C, dove la prima ha chiesto di cambiare girone e la seconda spera nel ripescaggio in serie B.: Mrandi, lacopini, Tesi, Verdi, Rossi, Campionini, Di Clemente, Maglia, Lakti, Rudalli, Shiqueri A disp. Petrolati, Biondi, Ghezzi, Pagnini, Lorenzi, Biagioni, Ciravegna. Simeone, Orlandi All. Capecchi: Conti. Ascani, Vangone, Celesti, Nallo, Ferzi, Bonis. Esposito, Aceti, Principi, Pastore A disp. Bezzi, Polidori M., Polidori L., Capaccio, Zagaria, Troiani, Inel, Bernardini All. Pagliarini: Rizzo di Prato: Bonis 30’ (R), Maglia rig. 33' (P), Orlandi rig.58' (P), Esposito rig. 75' (R), Di Clemente 88’ (P).: espulso Verdi (P) al 60’: Marini, Fossi, Tarantino, Bargiacchi, Bachechi, Piazza, Seghi, Cellai, Bonaiuti. Russo, Ciccarelli A disp. Benassai. Milani, Ferrara, Solinas, Pieraccioni, Frenga, Bistoni, Biagioni, Nesta ALLENATORE D’ Andretta: Paris, D'Acunto, Spera, Mostarda, Conti, Ilarità, DAvanzo, De Angelis, Andreoni, Nunzi, Pirozzi A disp Banconi-pani, Marini, Grilli, Duina. Di Marco, G. Paris. All Ciarimboli: Russo di Pistoia: De Angelis 10’ (R), Bonaluti 18' (P), Russo 35 (P), D'Avanzo rig. 1’ st (R), Cenai 15’ st (P): ammoniti Ilarità, Seghi, Russo