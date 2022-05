Rieti, battere Follinica Gavorrano per continuare a sperare. Tre giocatori out, due non al top

RIETI - Il Rieti punta al bottino pieno contro il Follonica Gavorrano. Alla penultima sfida della stagione regolare (domani alle 16 allo Scopigno), non sono rimaste molte opportunità per centrare la salvezza diretta, e in questo momento l’unica certezza è rappresentata dal poter migliorare una posizione di classifica che, nella peggiore delle ipotesi, garantirebbe un playout da giocare in casa e con due risultati utili su tre.

Certe le assenze di Matteo Menghi e Marenco (infortunati) e Scibilia (squalificato), mentre per Oumar Coulibaly e per il capitano Simone De Martino la situazione sembra leggermente migliore rispetto a 24 ore fa. Il difensore sarà del match, mentre l’attaccante partirà dalla panchina, anche perché rinunciare a entrambi significherebbe rischiare di dare un consistente vantaggio al Follonica Gavorrano che, pur avendo la certezza di disputare i playoff, vuole tenere alta la concentrazione.

Per quanto concerne l’undici di partenza, Giori andrà tra i pali, Tiraferri si riprenderà la fascia destra e Pedone, almeno inizialmente, fungerà da falso nueve.

Così in campo

Rieti (4-2-3-1): Giori; Tiraferri, De Martino, Cerroni, Canestrelli; Falilò, E. Menghi; Vari, Attili, Tortolano; Pedone. All. Boccolini.

Follonica Gavorrano (4-3-3): Ombra; Bruni, Origlio, Tiganj, Coccia; Liurni, Sylla, Dierna; Berardi, Gasco, Arduini. All. Bonura.

Arbitro: Recupero di Lecce (Piomboni-Cardinali).