Rieti, Boccolini dopo il pari-beffa di Foligno: «Ingenuità sul rigore, ma abbiamo mosso la classifica»

RIETI - Il tecnico del Rieti Alessandro Boccolini aveva pregustato la vittoria a Foligno e l'aggancio agli umbri. Ma così non è stato: gli amarantocelesti sono stati raggiunti da un calcio di rigore in pieno recupero. Il 2-2 del Blasone lascia l'ovvio rammarico in casa Rieti.

«Venivamo da una lunga pausa, questa partita era un’incognita -afferma Boccolini a fine gara - Nella prima mezz’ora abbiamo sofferto l’aggressività del Foligno ed eravamo troppo lunghi, ne è conseguito il loro vantaggio. Nel finale del primo tempo siamo riusciti ad accorciare meglio e sugli sviluppi di una punizione laterale battuta da Tortolano è arrivato il pareggio. Nel secondo tempo siamo andati decisamente meglio riuscendo prima ad andare in vantaggio con una bella azione finalizzata da Vari, poi sfiorando più volte il 3-1. Negli ultimi minuti, anche con la superiorità numerica vista l’espulsione del portiere avversario, non siamo riusciti a gestire palla e a controllare la gara che oramai era pressoché finita. In una mischia finale in pieno recupero abbiamo commesso un’ingenuità che ha portato al rigore del pareggio. Comunque abbiamo mosso la classifica e abbiamo ancora da recuperare due gare che possono portarci a ridosso della salvezza - conclude Boccolini - Adesso testa al San Donato».