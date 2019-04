Ultimo aggiornamento: 17:49

RIETI - Rieti, la festa è già iniziata. Un momento magico per tutti, staff tecnico, società, tifosi, ma anche e soprattutto per i giocatori. Proprio loro, sul pullman che li riporterà a Rieti per godersi una salvezza meritatissima.Intanto però arriva il motivetto destinato a diventare tormentone: "Eziolino" sulle note di Despacito, cantato da tutti i giocatori nel pullman. Un coro dedicato, ovviamente, ad Ezio Capuano, il volto di una salvezza raggiunta con fatica ma grandissimo merito.Giocatori scatenati, su tutti Zanchi, Gigli e Gondo. Il primo momento di una festa che adesso i protagonisti sul campo sono pronti a vivere con i tifosi al rientro a Rieti, semplicemente il regalo più bello da trovare nell'uovo di Pasqua, ma soprattutto un nuovo tormentone che probabilmente sentiremo allo Scopigno durante la sfida contro il Monopoli.