Amatrice Rieti a gonfie vele. Gardini: «Tatticamente perfetti. Alessandro? Valore aggiunto»

RIETI - In casa Amatrice Rieti grande soddisfazione al termine del match dominato contro Viterbo (4-0) per un secondo posto in solitaria, che domenica prossima andrà subito difeso sul campo del Pomezia, quarta a 2 punti dai reatini.

«Sapevamo di incontrare una squadra che fino ad oggi ha fatto molto bene - afferma il tecnico Aldo Gardini - Abbiamo esaminato la loro ultima partita contro il Montespaccato. Sapevamo i loro punti di forza e quelli di debolezza. Abbiamo giocato una partita tatticamente perfetta in cui non siamo mancati neanche dal punto di vista del carattere. Siamo stati aggressivi su ogni pallone. Oggi ho avuto una risposta mentale da parte dei ragazzi, c’è stata voglia di giocare e di tenere il pallino del gioco. Alessandro è un giocatore di altre categorie come altri in questa squadra. È un ragazzo che si mette a disposizione di tutti soprattutto dei più giovani. Anche in mezzo al campo tende a ritrovarsi in ogni angolo del terreno di gioco per dare una mano sia in fase offensiva che difensiva».