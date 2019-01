Ultimo aggiornamento: 17:23

RIETI - Non è giornata di buone notizie in casa Rieti. Oltre alla sconfitta in casa contro la Virtus Francavilla arriva un altro deferimento, il terzo, da parte della Procura Federale. Il deferimento stesso è indirizzato all'ex Presidente Manthos Poulonakis queste motivazioni: "per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato alla Co.Vi.So.C., entro il 30/11/2018, l’indicatore di liquidità al 30/09/2018 e la situazione patrimoniale intermedia al 30/09/2018 approvata dall’organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi". Bilancio non depositato e approvato dunque, ora rimane da capire se questo potrà portare ulteriori penalizzazioni in classifica oltre che una sanzione pecuniaria.