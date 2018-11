ALTRE GARE, VII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Non riesce l’impresa alla Berretti del Rieti che torna sconfitta con un rotondo 3 a 0 da Terni. Nella settima giornata di campionato il derby con la Ternana vede soccombere i ragazzi allenati da Vincenzo Moncelli in una partita dove i reatini avevano tenuto bene il campo fino al gol del vantaggio dei padroni di casa realizzato a seguito di un rigore che qualche dubbio in casa Rieti lascia.Una sconfitta che ci poteva stare considerando i valori in campo con la Ternana che con questi tre punti si porta in vetta solitaria con 16 punti staccando di una lunghezza l’scoli mentre il Rieti fermo a quota 6 in coabitazione con il Potenza resta a centro classifica.La gara come detto dopo un avvio caratterizzato da un sostanziale equilibrio viene sbloccata al 35’ con un calcio di rigore trasformato da Matteo Filipponi, Nella ripresa gli umbri trovano subito il raddoppio con un a prodezza di Gianni Calagna che permette ai padroni di casa di gestire in tranquillità il risultato facendo vale il maggior tasso tecnico. La partita viene chiusa dallo stesso Calagna al 36’ della ripresa per il definitivo 3 a 0.«Nel primo tempo abbiamo giocato bene - commenta il tecnico amarantoceleste Moncelli - Abbiamo subito gol solo su un rigore, secondo me, molto generoso. Nel secondo tempo la Ternana ha giocato meglio e ha meritato soprattutto per il maggior tasso tecnico dei singoli. Purtroppo è un periodo dove quando sbaglia l’avversario noi non riusciamo a punirlo mentre al nostro primo errore subiamo gol. Inutile recriminare, adesso pensiamo immediatamente alla partita di sabato prossimo a Teramo lavorando bene durante la settimana e sperando di recuperare qualche giocatore»Ascoli-Viterbese Castrense 1-0Casertana-Fermana 0-0Cavese-Teramo 1-1Paganese-Potenza 2-1Sambenedettese-Juve Stabia 1-1Ternana 16Ascoli 15Teramo 14Paganese e Viterbese 13Cavese 9Rieti e Potenza 6Fermana, Sambenedettese e Casertana 5Juve Stabia 4