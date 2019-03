ALTRE RISULTATI, XIX GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un Rieti più forte anche della stanchezza agguanta la vittoria al 93’ e supera 2 a1 il Teramo.Nella diciannovesima giornata di campionato ila squadra la Berretti amarantoceleste riescono a portare a casa l’intera posta in palio nonostante il caldo della prima vera giornata di primavera e soprattutto nonostante la partecipazione alla Viareggio Cup abbia costretto i reatini nelle ultime 2 settimane a giocare in media una gare ogni tre giorni con gli avversari che invece hanno potuto godere di un lungo periodo di riposo e preparare al meglio la gara di campionato.A dispetto di tutto il ritorno in campionato per i ragazzi di Moncelli non poteva essere migliore con una grande prova di carattere che ha visto i reatini imporsi al Gudini allo scadere grazie alla rete di Paglino che sancisce la vittoria dei padroni di casa che erano andarti in vantaggio con Manelli ma poi si erano fatti raggiungere sull’1 a 1 dagli abruzzesi con Ragozzo.«Sicuramente non era facile - commenta il tecnico Moncelli al termine della gara - Era la sesta partita giocata in 18 giorni, quindi qualcosa sul piano fisico dovevamo pagare, alla fine eravemo un po’ sulle gambe tanto da farci concludere la partita con due 2002 in campo. I ragazzi sono stati straordinari e dopo un ottimo primo tempo e secondo tempo inevitabilmente sottotono sono riusciti a trovare la forza e il coraggio per portare a casa l’intera posta in palio. Mi è piaciuto soprattutto lo spirito di sacrificio nel momento di difficoltà che ha portato a segnare nell’ultimo minuto utile della gara e sono stato contento anche della risposta in campo di chi fin qui era stato impegnato meno. Abbiamo dimostrato di essere una squadra vera».Con questo successo il Rieti raggiunge la Sambenedettese al quartultimo posto a quota 18 scavalcando la Juve Stabia, prossima avversaria dei sabini, ferma a 16 che però giocherà domani in trasferta con la Cavese e in pratica i reatini fermando il Teramo consentono ai cugini viterbesi, che saranno di scena invece a Rieti il 6 aprile per la penultima giornata, di raggiungere matematicamente i playoff con tre giornate di anticipo insieme al momento alla Ternana e Paganese.Ascoli-Fermana 2-1Casertana-Potenza 1-1Cavese-Juve Stabia domaniPaganese-Ternana 1-1Sambenedettese-Viterbese 0-1Ternana 43Viterbese 41Paganese 40Ascoli 33Teramo 30Cavese 22Potenza 21Rieti e Sambenedettese 18Juve Stabia 16Casertana 15Fermana 11