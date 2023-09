Amatrice Rieti allo Scopigno va a caccia della cinquina contro il quotato Campus Eur

Sabato 30 Settembre 2023, 11:16 - Ultimo aggiornamento: 11:18







RIETI - Sfida d'alta quota per la capolista Amatrice Rieti, che cerca la cinquina allo “Scopigno” (ore 15.30) contro il Campus Eur. La formazione capitolina finora ha ottenuto 3 vittorie e un pareggio, in classifica segue da vicino proprio gli amarantocelesti e il Pomezia (è a -2), ma il dato numerico che più degli altri emerge è quello zero nella casella dei gol subiti che fa del Campus Eur la difesa più arcigna del girone A. Per Rossi e compagni, che invece dispongono dell’attacco più prolifico dell’intera Eccellenza (13 i gol realizzati), di sicuro è un esame di maturità. Il tecnico Vincenzino Angelone, per l’occasione, non cambierà granché, specialmente lì davanti, dove Giovannini, Rossi e Mattei continueranno a essere le bocche di fuoco dell’Amatrice Rieti.