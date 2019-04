RIETI - Disavventura per il Rieti. La formazione amarantoceleste sarebbe dovuta decollare oggi alle 19.30 dall'aeroporto di Fiumicino direzione Catania, per affrontare il match di domani alle 14.30 contro il Siracusa. Qualche minuto prima del decollo però la brutta notizia: volo cancellato. Nessun dramma, visto che il successivo volo è previsto per le 23.30 un incedente però destinato a scombinare i piani alla vigilia di una partita che potrebbe regalare al Rieti la salvezza matematica. © RIPRODUZIONE RISERVATA