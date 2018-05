di Mattia Esposito

RIETI - Il campionato Uisp di Rieti si avvia lentamente verso la conclusione, almeno parlando di regular season. La scorsa settimana si sono giocate le gare della tredicesima di ritorno, ancora caratterizzata da tanti gol. San Giovanni Reatino ha battuto 9-3 Ponticelli, mentre i Servizi Funebri Leoni si sono imposti in trasferta contro il Domino 24. Vittoria esterna anche del Lokomotiv Ginestra sul campo del Dogs Of War, tanti gol anche nella vittoria per 7-6 di Ari2 Generation su Toscano Immobiliare Contigliano. Vince anche Ci Vuole Un Senso contro Il Volo, Antrodoco si impone in trasferta contro Castel Sant’Angelo. Largo successo del Frasso Sabino in casa contro Babadook&Friends.



RISULTATI, XIII RITORNO

San Giovanni Reatino – Ponticelli Sabino 9-3

Domino24 – Servizi Funebri Leoni 5-11

Dogs Of War – Lokomotiv Ginestra 3-9

Ari2 Generation – Toscano Immobiliare Contigliano 7-6

Ci Vuole Un Senso – Il Volo 6-4

Castel Sant’Angelo – Antrodoco Calcio a 5 3-9

Frasso Sabino – Babadook&Friends 12-3



CLASSIFICA

Ci Vuole Un Senso 71

Servizi Funebri Leoni e Frasso Sabino 62

Antrodoco Calcio a 5 59

Domino24 52

Toscano Immobiliare Contigliano e Babadook 49

Lokomotiv Ginestra 35

Il Volo 34

Castel Sant’Angelo 23

San Giovanni Reatino 22

Ari2 Generation 20

Ponticelli Sabino 16

Sma Coop 12

Dogs Of War 4



PROSSIMO TURNO, XIV GIORNATA RITORNO

Servizi Funebri Leoni – Dogs Of War (domani, ore 20.30, Monte San Giovanni)

Sma Coop – Ponticelli Sabino (domani, ore 21, Gudini)

Toscano Immobiliare Contigliano – Ci Vuole Un Senso (giovedì 24, ore 21.30, Palestra Contigliano)

Antrodoco Calcio a 5 – Babadook (giovedì 24, ore 21.30, Gudini)

Il Volo – Castel Sant’Angelo (venerdì 25, ore 20, Gudini)

Frasso Sabino – San Giovanni Reatino (venerdì 25, ore 21.30, Casali Di Poggio Nativo)

Lokomotiv Ginestra – Ari2 Generation (venerdì 25, ore 21.30, Casaprota)

Riposa: Domino24

Marted├Č 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA