di Mattia Esposito

RIETI - Una finale senza pace ma che, alla fine, sembra aver trovato il modo di mettere d'accordo tutti. Nuovo cambio di programma: la sfida tra Scandriglia e Cures, valida per la finale della Coppa Provincia di Rieti, si giocherà al PalaRufina, non più al PalaMalfatti. Cambia anche il giorno, perché si giocherà il 30 maggio alle 20.30.



Tutto ritorna praticamente al programma originario, visto che la Figc provvederà alla sicurezza di tutti predisponendo un servizio d'ordine. , come spiegato dal delegato di Rieti Fabrizio De Tommaso: «Spero prima di tutto nel buon senso di tutti e che possa essere una semplice e bella serata di sport - dichiara il delegato della Figc di Rieti Fabrizio De Tommaso - Ringrazio il comune di Cittaducale e Roberto Pietropaoli che ci hanno messo a disposizione le loro strutture. Rispetto anche le idee di Roberto che ha investito tanto in quella struttura, rendendola un campo da serie A. Mi aspetto che tutto venga lasciato meglio di come è stato trovato, un grazie va anche agli sforzi della Figc ed al comune di Cittaducale per averci concesso la struttura».



Si chiude forse cosi l'ultimo capitolo di una finale infinita, che ora dovrà solo giocarsi sul campo, e farlo nel modo più tranquillo e sereno possibile. Sul fatto che questo accadrà non abbiamo dubbi.

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:25



