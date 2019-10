© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo la seconda giornata di C2 sorridono entrambe le reatine: vittorie esterne sia per Msg Rieti e Cures che si confermano a punteggio pieno.Il Msg Rieti espugna il campo del Tc Parioli per 4-2 grazie alla doppietta di De Angelis e alle reti di Fabrizi e Pirri. Partita solida quella dei ragazzi di Danilo Valloni al cospetto di una formazione che veniva da un campionato di C1. «Dopo la prima partita vinta in casa in maniera roboante - dice il tecnico Danilo Valloni - serviva far tornare prima possibile l'ambiente e la mia squadra, giustamente euforica, di fronte alla cruda realtà, quella che tra l'altro in questo momento del campionato tutta ci appartiene. Le due amichevoli disputate in settimana anche a questo erano servite, e non è un caso che di fronte al Tc Parioli, prima dell'incontro, i miei ragazzi sono riusciti a farsi un bel bagno di umiltà che si è tradotto poi in pratica, per tutta la partita, in una prestazione agonistica estremamente concreta sia sotto l'aspetto del gioco che del carattere. Adesso testa ai due allenamenti infrasettimanali dove dovremo necessariamente fare un passo in avanti sia sotto l'aspetto tattico che comportamentale».Bissa il successo della prima giornata anche il Cures corsaro sul campo del Nazareth. 7-4 è il risultato finale con cui si impone il quintetto di Fabio Luciani. Firmano il successo bianconero Cera con un pokerissimo, Sgreccia e Madonia. Tre punti importanti per i sabini ottenuti su un campo complicato. «Siamo partiti molto forte mettendo sin dai primi minuti le mani sulla partita - racconta mister Fabio Luciani - gestendo poi molto bene il prosieguo nonostante il ritorno veemente dei nostri avversari. Punti pesantissimi ottenuti contro una squadra di spessore su di un campo dove poche squadre riusciranno a vincere. Dobbiamo ora essere bravi a non farci condizionare dai buoni risultati e continuare a lavorare con dedizione e umiltà perché il nostro percorso è appena iniziato e c'è molto da migliorare e correggere».