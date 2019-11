© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Non trova pace il Real Rieti, in una stagione maledetta. Prima Duda, adesso Miki. Il tecnico spagnolo ha rassegnato le sue dimissioni, e la causa sono "gravi motivi personali". Un altro fulmine a ciel sereno, l'ennesimo, e un'altra annata sportiva "diroccata" da rimettere in piedi. Pochi minuti fa il comunicato del club: «Il Real Rieti comunica di aver ricevuto, in data odierna, le dimissioni del tecnico Eduardo Garcia Belda, in arte Miki, che, per motivi strettamente personali, si vede costretto a dover rinunciare all’incarico che la società gli aveva affidato la scorsa settimana e rientrare in Spagna. E’ una decisione che coglie di sorpresa la proprietà che, suo malgrado, non può far altro che prenderne atto e mettersi alla ricerca di una nuova figura professionale le cui caratteristiche dovranno aderire al progetto sportivo avviato in estate». Miki lascia il Real dunque, e adesso si ricomincia da capo.Chi sarà il nuovo tecnico? Era questo l'interrogativo di due settimane fa e che oggi si ripropone: «Sarà molto vicino all'ambiente Real». Non filtra altro per il momento dalla società, che nella nota ha diffuso le parole del patron Roberto Pietropaoli: «Sono fortemente dispiaciuto – dichiara il patron Roberto Pietropaoli – perché costretto a dover rinunciare ad un uomo ancor prima che un grandissimo allenatore, al quale mi lega da sempre una stima, un’amicizia profonda ed un affetto sconfinato. Ma dinanzi a problematiche di natura personale, non posso far altro che consentirgli di tornare ai suoi affetti più cari, augurandogli che tutto si risolva per il meglio, non prima però di avergli rivolto un caloroso ed affettuoso saluto». Queste le parole del numero uno amarantoceleste, a sancire un divorzio che, sotto alcuni punti di vista, lascia di stucco.