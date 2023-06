Cai, successo per la presentazione della guida “Gran Sasso Laga a piedi”

RIETI - Intensa e qualificata è l’attività culturale che il Cai reatino sta portando avanti contestualmente al nutrito programma di escursioni e di eventi inseriti nel calendario 2023.

Notevole successo di pubblico e di critica è stato registrato ieri sera, presso la sede sociale dove l’esperto conoscitore di tutte le vette dell’Appennino Giuseppe Albrizio ha presentato l’ultima sua guida “Gran Sasso Laga a piedi-70 passeggiate, escursioni e trekking alla scoperta della natura” ad un competente uditorio ha seguito con attenzione la dettagliata illustrazione di questo ulteriore strumento di conoscenza del territorio inserito nel ricco e specifico catalogo della Iter edizioni.

Tre importanti e prossimi appuntamenti, invece, sono programmati per il Coro Cai Rieti, nato nel 1994 e diretto dal Maestro Teresa Buono.

Domani sera parteciperà alla Rassegna Corale “Terre alte in... canto”, organizzata presso la sede della Sezione di Roma del Club Alpino Italiano, nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni della costituzione, dove è prevista anche la partecipazione dei Cori Cai di Roma e di Frosinone.

Al termine delle singole esibizioni i tre cori canteranno insieme “Signore delle Cime”.

Il secondo e altrettanto prestigioso appuntamento è fissato, sempre nella Capitale, per il 21 giugno, presso il Museo Etrusco di Villa Giulia, con il Concerto “Canti in Libertà’” nell’ambito della XIX Rassegna Corinfesta per la Festa della Musica 2023.

Un’altra bella vetrina per il Coro reatino, che si esibirà insieme ad una quindicina di altri qualificati gruppi canori.

Il 28 giugno, infine, a Rieti, è in programma un concerto del Coro Cai, nel piazzale antistante la Coop Futura, in Via Molino della Salce, in occasione della Giornata mondiale della sicurezza alimentare, già organizzata per lo scorso 7 giugno e rinviata per le avverse condizioni del tempo.