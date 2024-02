Terni, atti vandalici sui sentieri tra l’area archeologica di Carsulae e la Fontana della Mandorla

Terni -

«Ancora una volta dobbiamo segnalare una serie di atti vandalici sui sentieri del nostro territorio. In questi ultimi giorni, infatti, sono stati presi di mira i percorsi della parte ternana dei monti Martani, in particolare il sentiero 670 che collega l’area archeologica di Carsulae alla Fontana della Mandorla».

La denuncia è del presidente della sezione di Terni del Club alpino italiano Massimiliano Raggi che spiega come «i soliti ignoti, armati di bombolette spray color fucsia, hanno inspiegabilmente imbrattato rocce, alberi e in alcuni casi anche la classica bandierina “rosso-bianco-rosso” prevista dalla legge ed in uso in tutto il territorio nazionale e non solo, per segnare i sentieri».

Ad aggravare il gesto, già di per sé deprecabile, è la scelta dell’area.

«La zona vandalizzata - spiega Raggi - è oggetto dell’ambizioso progetto che il Comune di Terni sta realizzando nell’ambito del Pnrr denominato “Cesi porta dell’Umbria e porta delle meraviglie”». Un progetto mirato alla rigenerazione culturale, sociale ed economica del borgo e finanziato come progetto pilota dal Ministero della cultura con 20 milioni di euro.

«I numerosi volontari del Cai di Terni e delle altre associazioni locali che mettono a disposizione il proprio tempo libero per curare al meglio la manutenzione della rete sentieristica del settore C6 della regione dell’Umbria sono indignati e demoralizzati. La situazione è divenuta insostenibile e paradossale: più si incentiva il rispetto dell’ambiente e la promozione del territorio attraverso forme di turismo lento (e la Regione Umbria proprio lo scorso fine settimana ha annunciato alla Bit di Milano (Borsa internazionale del turismo) di essere capofila del progetto “Scopri l’Italia che non sapevi” all’insegna, appunto, del turismo lento e dei cammini), più si incontrano ostacoli per l’effettiva accettazione e diffusione di questa rilevante tipologia di turismo».