Cai Rieti, mille emozioni nell'incontro con lo scrittore Stefano Ardito

RIETI - Sede del Cai Rieti pienissima di soci e non soci. Successo e commozione per il libro e il film dedicato alla Giornata della memoria in montagna che si è tenuto ieri al Cai dando il via agli eventi di cultura di montagna aperti a tutti. Presente con i saluti sentiti il Colonnello della Guardia di Finanza che ha spiegato il progetto di collaborazione con il Cai sui cippi di confine.

Grazie a Stefano Ardito, l'autore che ha presentato il suo libro Guerra in Appennino e a Luca Battisti, nipote di un trucidato dai fascisti nella strage di Poggio Bustone per la sua toccante testimonianza, senza retorica. Si è parlato del sangue nella Sabina e dei sentieri della Libertà. Molte le domande dal pubblico silenzioso e attento.

Bellissimo il film dedicato alla figura dell'alpinismo Ettore Castiglioni, morto per portare al confine svizzero ebrei e partigiani. Ha salvato vite tra cui quella di Luigi Einaudi, primo Presidente della Repubblica italiana. Il Presidente del Cai di Rieti Francesco Battisti ha espresso alla fine la soddisfazione della sezione e del Direttivo e invitato tutti al prossimo appuntamento di febbraio dedicato all'orso.