Cai Rieti, molto partecipato il corso di alpinismo su neve e ghiaccio

RIETI - Nei giorni scorsi alla Sezione del Club Alpino Italiano di Rieti si sono svolte le lezioni teoriche del Corso di Alpinismo su neve e ghiaccio, tenute in presenza da Pino Calandrella, Direttore della Scuola di Alpinismo “Franco Alletto”di Roma, con la possibilità di parteciparvi in collegamento da remoto.

Organizzato in sinergia dalle Sezioni di Rieti e Roma, l’obiettivo principale del corso è far avvicinare i frequentatori della montagna al gruppo “Alta Montagna”che annovera appassionati non più giovanissimi ma con tanta esperienza e soprattutto voglia di mettersi in gioco per vivere più consapevolmente l’arrampicata.

Apprendere le basi dell’alpinismo invernale sotto la guida di istruttori di alpinismo che la Scuola “Franco Alletto” mette a disposizione, riconosciuti a livello nazionale per la provata professionalità ed esperienza.

Il corso prevede una serie di uscite, sia sugli Appennini che sul Monte Bianco, dove allieve ed allievi saliranno, da secondi di cordata, diverse vie storiche dei massicci.

«Con soddisfazione si registra la partecipazione sempre più numerosa di ragazze che si avvicinano al mondo dell’arrampicata invernale e gli istruttori del nostro corso sono orgogliosi di poterle accompagnare in quota e sostenere la loro passione per rendere l’arrampicata un’attività non più solo tendenzialmente maschile.

La via è tracciata».