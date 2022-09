Con il Cai di Antrodoco l'evento "E9 Street Boulder" tra muri, archi e palazzi del paese

RIETI - Per tutte e tutti, adulti e ragazzi, purché con la voglia di cimentarsi, e divertirsi, arrampicando sulle pareti, tra palazzi, archi e muri del paese. Questo vuol essere "E9 Street Boulder" l'evento di sabato 17 settembre ad Antrodoco nell'ambito de "L'ALTrA Dimensione" la due giorni (17 e 18 settembre) di iniziative per festeggiare i 25 anni della Sezione CAI locale. L'iniziativa punta sull'appuntamento competitivo per promuovere il territorio e i suoi borghi, natura e benessere da vivere anche nel cuore del borgo, grazie alla verticalità.

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo su https://bit.ly/3QwNQwg. I primi 60 iscritti avranno diritto al pacco gara. Maggiori informazioni sono disponibili sul modulo di registrazione, su wwww.caiantrodoco.it o contattando gli organizzatori (eventi@caiantrodoco.it - 328.3236544).