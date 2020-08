Rieti, turismo, Buy Lazio virtuale e gratuito: adesioni entro il 31 agosto

RIETI - E’ ancora possibile fino al 31 agosto iscriversi gratuitamente all’edizione 2020 del Workshop turistico internazionale Buy Lazio 2020 che quest’anno, in considerazione delle difficoltà causate dalla attuale emergenza sanitaria, si svolgerà interamente in modalità virtuale nei giorni 7-8-9 ottobre 2020. La manifestazione, giunta alla XXIII edizione, è promossa da Unioncamere Lazio, in collaborazione con Enit – Agenzia Nazionale del Turismo,la Regione Lazio -Agenzia Regionale del Turismo, le Camere di Commercio del Lazio tra cui la Camera di Rieti e le Associazioni di categoria del turismo e rappresenta una vetrina d’eccezione per far conoscere al trade internazionale l’offerta turistica delle cinque province del Lazio.

Gli incontri tra buyer e seller si svolgeranno su una piattaforma professionale e, come di consueto, saranno programmati in base a un’agenda di appuntamenti personalizzata. I buyer saranno selezionati dai paesi europei di maggior rilevanza turistica, dal Nord America e dall’Asia. Le aziende turistiche del Lazio interessate a partecipare al workshop Buy Lazio si dovranno registrare sulla piattaforma www.buylaziob2b.it.

Regolamento e modulistica sono scaricabili dal link https://www.unioncamerelazio.it/mostra/xxiii-edizione-del-workshop-turistico-internazionale-buy-lazio/?anno=2020

Per informazioni: Unioncamere Lazio (tel. 06/69940153–06/6798995 areapromozione@unioncamerelazio.it), Ufficio Promozione Camera di Commercio di Rieti oppure Azienda Speciale Centro Italia Rieti (tel. 0746/201364).





