Rieti, turismo e cultura: i Cinque Confini del Terminillo incantano i visitatori

RIETI - Un percorso immerso nella faggeta partendo dal Campo d’altura del Terminillo, per poi irrompere in un’area panoramica da cui ammirare alcune tra le cime più importanti del territorio, e da qui riprendere l’anello dei Cinque Confini accompagnati dal suono del flauto di un pastore che porta al pascolo un gregge di centinaia di pecore e capre. Questo l’itinerario che ha incantato i visitatori, in maggioranza provenienti dalla Capitale e dalle aree limitrofe, che hanno partecipato all’iniziativa di promozione territoriale organizzata dalla Camera di Commercio di Rieti e dalla sua Azienda Speciale Centro Italia nell’ambito del progetto “Turismo e Cultura”.

Questo primo appuntamento, finalizzato a rafforzare l’immagine del territorio reatino come luogo ideale per quel turismo di prossimità divenuto una necessità in questo periodo post emergenza Covid ed una opportunità importante per scoprire i tanti luoghi meravigliosi della provincia di Rieti che si trovano a due passi da Roma ed ideali anche per i visitatori provenienti dalle regioni limitrofe, sarà seguito da un nuovo evento in programma il prossimo 29 agosto nel Cicolano, lungo il Cammino dei Briganti.

Due iniziative che sottolineano ulteriormente il grande sforzo promozionale messo in campo dalla Camera di Commercio di Rieti per pubblicizzare il territorio reatino anche al di fuori dei confini locali. Ricordiamo a questo proposito che è aperto fino al 31 agosto Bando Turismo - Anno 2020” che prevede contributi a fondo perduto finalizzati ad agevolare le imprese del settore turistico-ricettivo e attività collegate (attività di alloggio-ristorazione, servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, attività creative, artistiche e di intrattenimento, attività sportive, di intrattenimento e di divertimento) nel mettere in sicurezza le proprie strutture e nel formare il personale addetto ai servizi turistici al fine di offrire garanzie in merito al contenimento del rischio Covid-19. Il contributo potrà raggiungere un massimo di mille euro ad impresa e potrà finanziare fino al 70% delle spese ammissibili.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Promozione della Camera di Commercio di Rieti oppure l’Azienda Speciale Centro Italia Rieti ai seguenti riferimenti telefonici ed email: 0746/201364, azienda.rieti@ri.camcom.it.



© RIPRODUZIONE RISERVATA