Turismo, una delegazione estera del “Buy Lazio” visita Rieti

Giovedì 7 Ottobre 2021, 17:39

RIETI - Una prestigiosa delegazione estera in visita a Rieti dopo aver presenziato come buyers alla "XXIV Edizione del Workshop Turistico Internazionale BuyLazio 2021", che si è tenuta in questi giorni alla Fiera di Roma, promossa ed organizzata da Unioncamere Lazio in collaborazione con Enit, Regione Lazio - Agenzia Regionale del Turismo, Camere di Commercio del Lazio e Associazioni di categoria del turismo.

Tantissimi gli appuntamenti per scoprire il Lazio ed incontrare gli operatori turistici locali e tra i vari, un tour guidato ristretto con alcuni buyers di eccellenza per visitare Rieti scoprendone le tante bellezze e le mille opportunità per organizzare viaggi dall'estero e far conoscere un territorio che sorprende tutti per la varietà di offerte, l'accoglienza, la storia e le tradizioni, il buon cibo e per le tante bellezze naturalistiche.

«Rieti sorprende e cattura il cuore di chi la visita - dichiara il Vicesindaco di Rieti e Assessore al Turismo Daniele Sinibaldi - Il BuyLazio di quest'anno ci ha dato la possibilità di essere presenti con il brand ‘Visit Rieti’ grazie al nostro Ufficio Turistico gestito da Asm Tour Operator che durante il Workshop Turistico Internazionale, ha organizzato incontri in modalità virtuale con operatori di tutto il mondo per presentare le bellezze della nostra città e della nostra provincia, tessendo ottime relazioni per lo sviluppo turistico dell'intero territorio. Ringrazio per l’opportunità la Camera di Commercio Rieti-Viterbo, lo staff, l’Azienda speciale e il Vicepresidente della Camera, il reatino Leonardo Tosti».

La delegazione estera ha fatto visita, nel corso della due giorni a Rieti, anche all’ufficio turistico “Visit Rieti” sotto i portici del Comune.