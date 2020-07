Rieti, turismo, il Buy Lazio diventa virtuale e apre le iscrizioni

RIETI - Il Workshop turistico internazionale Buy Lazio 2020 diventa virtuale ed apre le iscrizioni a tutte le imprese turistiche del territorio. La manifestazione, giunta alla XXIII edizione, è promossa da Unioncamere Lazio, in collaborazione con Enit – Agenzia Nazionale del Turismo,la Regione Lazio -Agenzia Regionale del Turismo, le Camere di Commercio del Lazio tra cui la Camera di Rieti e le Associazioni di categoria del turismo.

In considerazione delle difficoltà causate dalla attuale emergenza sanitaria, il Buy Lazio, quest’anno si svolgerà interamente in modalità virtuale nei giorni 7-8-9 ottobre 2020, per continuare ad offrire alle imprese turistiche del Lazio una vetrina d’eccezione per far conoscere al trade internazionale l’offerta turistica regionale.

Gli incontri tra buyer e seller si svolgeranno su una piattaforma professionale e, come di consueto, saranno programmati in base a un’agenda di appuntamenti personalizzata. I buyer saranno selezionati dai paesi europei di maggior rilevanza turistica, dal NordAmerica e dall’Asia. Le aziende turistiche del Lazio interessate a partecipare al workshop Buy Lazio si dovranno registrare sulla piattaforma www.buylaziob2b.it entro il 20 agosto 2020.

Considerata l’eccezionalità del momento la partecipazione per le imprese a questa edizione del Buy Lazio è gratuita.

Regolamento e modulistica sono scaricabili dal link https://www.unioncamerelazio.it/mostra/xxiii-edizione-del-workshop-turistico-internazionale-buy-lazio/?anno=2020

Per informazioni: Unioncamere Lazio (tel. 06/69940153–06/6798995 areapromozione@unioncamerelazio.it), Ufficio Promozione Camera di Commercio di Rieti oppure Azienda Speciale Centro Italia Rieti (tel. 0746/201364).

