Il Borgo torna ad essere cardioprotetto grazie a Rieticuore Odv

Sabato 1 Luglio 2023, 10:01







RIETI - Una nuova batteria per il defibrillatore nella chiesa di San Michele Arcangelo: è questo il regalo che l’associazione benefica Rieticuore odv ha fatto alla parrocchia ma anche a tutta la città, rendendo Piazza Cavour e Borgo zona cardioprotetta. Un gesto che si aggiunge ai corsi di rianimazione cardiopolmonare e di uso del defibrillatore portati avanti dall’associazione e dal suo presidente Leonardo Umena, dal 2009 in prima linea contro la malattia coronarica.



«Questa donazione, preceduta da quella di nuovi elettrodi, permette di avere un defibrillatore pronto all’uso da impiegare in caso di necessità nella parrocchia, nell’oratorio e anche in tutte le zone limitrofe di Piazza Cavour e Borgo – sottolineano da Rieticuore – Era una necessità impellente, da quando il defibrillatore posto dal Comune in Piazza Cavour è stato rubato e mai rimpiazzato».



Tanto di cappello davanti a un gesto di umanità, prima ancora che di senso civico, a favore di tutta la comunità.