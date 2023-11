Cantine del Borgo, a Strangolagalli migliaia di “degustatori”

Strangolagalli ha aperto le Cantine del Borgo e il paese ha cambiato volto con migliaia di visitatori, o meglio degustatori, che hanno assaporato i prodotti gastronomici della tradizione locale. La manifestazione, organizzata dall'omonima associazione presieduta da Piero Cattaneo, e patrocinata da Comune e Regione Lazio, è iniziata sabato 4 e si conclude domenica 5 novembre. Quest'anno compie dieci anni e per l'occasione è stato realizzato uno scenario particolare ispirato alla vita contadina. Il bicchiere, che può essere trasportato al collo con un comodo sacchetto, è la chiave per aprire le porte del paese e accedere alle 35 cantine dislocate in tutti i vicoli del paese. Una solo quota per sorseggiare un buon rosso in tutte le postazione di ristorazione. Le pietanze non sono comprese. Ogni cantina ha un allestimento caratteristico, a cominciare dal nome. Per onorare le radici culturali, molti dei nomi sono scritti in dialetto. E gli studenti delle scuole elementari e medie hanno fornito il loro contributo artistico e di idee come gli aforismi legati al mondo del vino. Per accedere in paese sono stati predisposti dei bus navetta gratuiti.