Narni, arrivano i "Borghi narranti". Laboratori di lettura per adulti e bambini

NARNI Via a Borghi Narranti. Laboratori di lettura gratuiti per adulti e bambini. Un'idea nata all'interno di "BorgoZeroSei. Borghi Maestri, Borghi da leggere" il progetto attivo in sette borghi dell’Umbria che ha l'obiettivo di costruire un sistema integrato di educazione e cura per la prima infanzia.

Il progetto presentato dalla fondazione L’Albero della Vita con Cipss Società Cooperativa Sociale, A.S.A.D.

Società Cooperativa Sociale, Pulci Volanti Casa Editrice 0-6 anni, e i comuni di Narni, Avigliano Umbro, Guardea, e Attigliano è stato selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Nell'ambito dell'iniziativa, al centro Arci di Narni partiranno i Laboratori di promozione della lettura durante i quali verrà realizzato un libro sonoro.

Un lavoro corale che conterrà una narrazione (scritta, illustrata, sonora) elaborata a partire dal patrimonio culturale locale che verrà raccolto nei borghi coinvolti (ninne nanne, filastrocche, storie).

Già dall'anno scorso, i laboratori di promozione alla lettura per bambini 0-6 anni e per familiari sono stati attivati a anche al “Piccolo Orto” di Sismano, il nido “Acquerello” di Guardea, la biblioteca comunale di Guardea e la scuola primaria di Attigliano.

Non solo. Sono stati attivati anche gli sportelli di ascolto per supportare la genitorialità gestiti da psicologhe dell’equipe del servizio psicologico e psicoterapeutico di Cipss “Sinapsi”.

Presso i servizi per la prima infanzia gestiti da Cipss Cooperativa sociale sono stati avviati, inoltre,

Incontri tematici su argomenti di interesse per genitori, incontri che continueranno nei

prossimi mesi (massaggio infantile, alimentazione e sonno, sviluppo evolutivo).