Bilancio provinciale, approvato l’assestamento. Calisse: «i sono ulteriori investimenti per ponti e strutture sportive»

RIETI - Nella giornata di ieri, 9 agosto, è stato approvato l’assestamento di bilancio della Provincia di Rieti. «Dal bilancio è emerso uno stato di salute economica dell’Ente ottimale – ha commentato il presidente Mariano Calisse – Possiamo essere orgogliosi soprattutto del fatto che con una variazione di assestamento sono stati finanziati in bilancio interventi sui ponti che partiranno già da quest’anno, ulteriori interventi di messa in sicurezza stradale e stanziati anche soldi da spendere sulle strutture sportive per farle ripartire il prima possibile e comunque entro settembre».