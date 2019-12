Regione, approvato il Bilancio: battaglia in aula sui fondi a pioggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Consiglio regionale d' Abruzzo, intorno alle 3 della notte nella seduta che si è svolta all'Aquila, ha approvato a maggioranza il Documento di Economia e Finanza regionale, il Disavanzo di amministrazione presunto al31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015, la Legge di Stabilità regionale 2020 e infine il Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022. A votare a favore la maggioranza di centrodestra, che ha superato il primo esame contabile dopo la vittoria alle elezioni del 10 febbario scorso; contro si sono pronunciate le opposizioni del centrosinistra e del Movimento cinque stelle.Alla ripresa dei lavori, dopo le 22.30, sui lavori ha tenuto l'intesa tra la maggioranza e le minoranze che hanno visto accogliere piu di una istanza, trovata nella serata. Ma nel corso del Consiglio regionale ci sono stati momenti di tensione, durante i quali sono volate anche parole grosse, soprattutto da parte del leader del centrosinistra, Giovanni Legnini, ex vice presidente del Csm e, come parlamentare, relatore di più leggidi stabilità, e del capogruppo di Abruzzo in comune, Sandro Mariani. Al centro degli attacchi, il maxi-emendamento del centrodestra con finanziamenti a pioggia per circa 100 comuni, associazioni culturali, infrastrutture sportive e non, eventi, manifestazioni e perfino confraternite, che ammonta a circa 4milioni di euro. Complessivamente gli ammendamenti approvati ammontano a circa 8 milioni.