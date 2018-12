Fiumicino, il Comune approva il bilancio di previsione 2019-2021

«Ieri sera si è concluso un passo fondamentale per la vita del Comune». Lo dichiara in una nota la presidente del Consiglio Comunale di Fiumicino Alessandra Vona. «L'aula ha approvato il bilancio di previsione finanziario

2019/2021 che detta la linea per i prossimi anni - continua Vona -. Si tratta del momento più alto della vita di un

consiglio comunale. Voglio ringraziare tutti i consiglieri e le consigliere per il lungo lavoro svolto in aula e colgo

questa occasione per fare a tutte e tutti i miei più sinceri auguri di un buon Natale e di un felice inizio del 2019» conclude. Con l'approvazione del bilancio, le attività del Consiglio Comunale sono sospese e riprenderanno a partire dal 7 gennaio prossimo © RIPRODUZIONE RISERVATA