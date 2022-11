Consegnate le Benemerenze del Coni: premiati 4 atleti e 2 tecnici. Foto. Menzione per gli eventi internazionali

RIETI - Sabato di festa e premiazioni per lo sport reatino. Oggi nella sala consiliare del Comune di Rieti sono stati consegnate le Benemerenze del Coni, prestigiosi riconoscimenti per atleti e tecnici.

Una cerimonia alla quale hanno partecipato il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi e il Presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola, insieme alla delegata provinciale del Coni, Emanuela Perilli.

Le Benemerenze assegnato sono relative al 2020 visto che, a causa della pandemia, c'era stata l'interruzione della consegna dei premi. Oggi pomeriggio in Comune sono state consegnate le Palme al merito tecnico, riservate ad allenatori e tecnici e le medaglie, riservate invece agli atleti.

La Palma d'Argento è andata all'allenatrice di ginnastica Tatiana Sinogheikina, quella di Bronzo all'allenatrice di atletica Maria Chiara Milardi, mentre le Medaglie di Bronzo sono andate a Roberta Bruni (atletica), Martina Rita Caramignoli (nuoto), Antonio Scappa (automobilismo) e Luca Urbani (volo a vela).

Menzione speciale per due reatini che hanno portato in provincia manifestazioni di livello mondiale: Claudio Ponzani per i mondiali di wakeboard e Sergio Battisti per la Coppa del Mondo di Skiroll.