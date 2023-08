Fiume, scomparsa la Nazionale di pallamano del Burundi: gli atleti potrebbero essere fuggiti per chiedere asilo

«Giallo su Fiume». E no, non si tratta di un libro di Gabriele D'Annunzio. L'intera Nazionale Under 19 di pallamano del Burundi è scomparsa da domenica: si trovava in un albergo di Fiume, in Croazia, dove stava partecipando ai campionati mondiali di categoria. Il sospetto che i giovani intendano raggiungere di nascosto la Germania o altri Paesi del Nord Europa dove chiedere asilo politico. La squadra del Burundi era arrivata in Croazia il 2 agosto scorso, gli incontri erano terminati ieri, 13 agosto.

Cosa è successo

Al momento di fare ritorno in Africa, i dieci ragazzi hanno abbandonato le camere dove erano alloggiati e hanno fatto perdere le loro tracce.

L'ultima volta sono stati visti attorno alle 15.30 di domenica. La squadra avrebbe dovuto sostenere un ultimo incontro contro il Bahrein, che è stato cancellato. La notizia è stata confermata dalla polizia di Fiume che ha subito diramato l'ordine di ricerca. Solo tre ragazzi non hanno partecipato alla fuga. Diversi componenti della squadra avevano un telefonino ma ogni tentativo di contattarli è risultato vano. La Federazione di pallamano ha diffuso anche le foto dei giovani tesserati.

La pista

L'ipotesi è che gli atleti avessero programmato da tempo la loro fuga: la cosiddetta «rotta balcanica» tra le più battute dai clandestini che vogliono raggiungere il cuore dell'Europa: da gennaio a luglio Frontex ha censito il passaggio di oltre 52.000 migranti. La Croazia, inoltre, dal primo gennaio è entrata a far parte dell'area Schengen e dunque i controlli alle frontiere non ci sono più e chiunque è libero di muoversi in teoria nello spazio dell'Unione. Quale può essere la meta finale della squadra? In Burundi vivono comunità francofone e dunque è possibile che i ragazzi stiano tentando di raggiungere la Francia. Il presidente della federazione del Burundi Dauphine Nicobamia ha lanciato un appello: «Chiunque ha informazioni ci aiuti a ritrovare i nostri ragazzi». Gli under 19 del Burundi avevano fino al momento della scomparsa perso tutti gli incontri disputati: 62-16 contro la Svezia , 46-24 contro l'Iran, 33-26 contro gli Usa. Erano in lotta per non occupare l'ultimo posto del torneo mondiale. Dopo la fuga dei giocatori, la Federazione internazionale ha escluso il Burundi dalla competizione.